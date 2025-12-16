De cosméticos a obras de arte, o brilho do esmalte atrai e conquista

Na arte ou na técnica, o esmalte, chamado também de esmalte vidrado, é o resultado da fusão de vidro em pó com um suporte de metal, vidro ou cerâmica por meio do aquecimento em forno. Na fusão, o pó escorre e endurece no formato de uma camada vítrea com grande durabilidade - na foto, um mostrador de relógio Louis George com esmalte vidrado.
O esmaltado é, em muitos casos, um objeto de finalidade decorativa que é dotado de um revestimento de esmalte.
Na antiguidade, os egípcios recorriam à esmaltagem na cerâmica e em objetos de pedra nas artes decorativas. Em outras civilizações da época, a técnica era utilizada no campo da joalheria também.
Gregos, celtas e chineses, por exemplo, também utilizaram esmalte para objetos de metal. No Império Romano, a esmaltagem servia à decoração de recipientes de vidro.
A partir do século 19, a técnica passou a ser adotada na fabricação de produtos em série e de uso cotidiano, mormente em recipientes de cozinha.
A maior parte do esmalte utilizado nas indústrias modernas é aplicado no aço. O material também pode ser adotado em cobre, alumínio, ferro, aço laminado a quente, ouro e prata. Na imagem, São Gregório desenhado em esmalte de Limoges sobre uma placa de cobre.
Entre as técnicas de decoração de objetos de metal está a Cloisonné, que foi introduzida na China ainda no século 14 - na imagem, uma tigela da Dinastia Ming com esse método.
Nela, tiras bem finas de metal são coladas sobre uma superfície para formar um desenho. Os compartimentos são preenchidos com esmaltes coloridos, que são comprimidos e polidos até que se chegue ao acabamento pretendido.
Outro tipo é o esmalte de Limoges, que foi produzido na cidade francesa homônima. Aplicado geralmente em uma base de cobre. Na imagem, peças representando a via sacra com essa técnica.
O esmalte vidrado pode ser aplicado em superfícies de prata, como neste exemplo de uma taça ornamental.
O esmalte ou verniz de unha é um material utilizado para decorar e proteger as unhas. Ele pode ser aplicado em cores e texturas diversas.
Esse esmalte tem na sua composição um polímero orgânico e outros elementos que dão e ele cor e textura.
Há diversos tipos de esmalte de unha. Os principais são o verniz gel, o verniz cobertura espelhada e o verniz extra brilho.
Acredita-se que a origem do esmalte de unha remonte à China antiga, da época imperial, cerca de 3.000 a.C.. Na dinastia Ming, ele era fabricado com mistura que incluía cera de abelha e goma-arábica.
No entanto, há registros do uso também no Egito antigo, especialmente por membros da realeza. Há relatos históricos de que a famosa rainha Cleópatra tinha preferência por esmalte vermelho intenso.
No século 20, o esmalte foi aperfeiçoado pelos processos de industrialização. Em 1925, em meio aos estudos para desenvolver tinturas para carro, foram identificadas soluções que passariam a ser usadas na fabricação dos esmaltes atuais.
Nas décadas seguintes, grandes estrelas do cinema de Hollywood, como Rita Hayworth, passaram a utilizar esmaltes nas unhas dos pés e das mãos, o que ajudou na popularização do produto.
Vale ressaltar que existem esmaltes aplicados em outros segmentos. Um exemplo é o esmalte automotivo, utilizado para dar cor a veículos, peças metálicas e máquinas industriais, por exemplo.