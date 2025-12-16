Peter Greene morre aos 60; relembre a trajetória do ator de ‘Pulp Fiction’

Greene foi encontrado sem vida em seu apartamento, localizado em Nova York. A informação foi confirmada por seu empresário, Gregg Edwards, à imprensa dos Estados Unidos. Porém, a causa da morte não foi divulgada.
Peter Greene nasceu em 8 de outubro de 1965, em Montclair, no estado norte-americano de Nova Jersey.
Ele se destacou por construir uma carreira sólida como ator característico, marcando sua presença principalmente em papéis intensos e vilanescos.
Sua estreia na televisão aconteceu em 1990, com uma pequena participação na série “Hardball”, mas logo ele migrou para o cinema, onde passou a receber mais oportunidades.
Em 1992, Greene apareceu em “Leis da Gravidade”, filme que abriu portas para papéis mais expressivos e mostrava seu talento em personagens complexos e perturbadores.
O ano de 1994 foi decisivo para a carreira de Greene. Nessa época, ele viveu os dois dos vilões mais lembrados de sua filmografia.
Em “O Máskara” interpretou o implacável Dorian Tyrell, antagonista de Jim Carrey e Cameron Diaz.
No mesmo ano, ganhou visibilidade mundial ao dar vida a Zed, um guarda de segurança sinistro na obra “Pulp Fiction”, dirigida por Quentin Tarantino.
Esses papéis ajudaram a consolidar sua imagem ligada a personagens sombrios e intensos, que permanecem na memória dos espectadores até hoje.
Entre outros de seus trabalhos mais lembrados estão filmes como “Clean, Shaven” (1994), em que sua atuação foi elogiada pela crítica, “Os Suspeitos” (1995) e “Dia de Treinamento” (2001).
Na TV, ele também marcou presença em séries como “The Black Donnellys” e “Life on Mars”.
Além disso, fez contribuições em produções recentes, incluindo “The Continental”, uma série derivada do universo John Wick.
Ao longo de sua trajetÃ³ria, Greene mostrou versatilidade apesar de ter sido mais frequentemente associado a vilÃµes, construindo personagens que deixavam forte impressÃ£o no pÃºblico.
Sua carreira atravessou dÃ©cadas e estendeu-se atÃ© os anos 2020, com trabalhos em filmes e sÃ©ries e participaÃ§Ãµes em produÃ§Ãµes variadas.
Fora das telas, ele tambÃ©m enfrentou desafios pessoais ao longo da vida, incluindo batalhas contra o uso de substÃ¢ncias, algo que ele mesmo comentou em entrevistas, destacando como essas experiÃªncias impactaram sua trajetÃ³ria.
Greene deixou uma marca duradoura no cinema e na televisão por meio de sua capacidade de transformar personagens sombrios em presenças memoráveis, ganhando respeito como um dos atores característicos mais notáveis de sua geração.