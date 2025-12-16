Por que todo mundo usa sauna na Finlândia

Há, inclusive, um dito popular que fala 'Construa primeiro sua sauna, depois a casa'.
Além de saunas nas residências, existem saunas em empresas para momentos de relaxamento de funcionários.
E o país tem saunas espalhadas por diversos lugares, de forma isolada, em pequenas cabanas para uso coletivo.
Para os finlandeses, além de relaxar e purificar o corpo, a sauna pode ajudar a socializar e até fechar negócios.
No entanto, é importante lembrar que a sauna é um espaço para ter momentos de tranquilidade. Portanto, falar baixo é essencial. Ou ficar em silêncio mesmo.
Pesquisas apontam que a sauna ajuda o sistema imunológico, previne contra resfriados e reduz o risco de doenças cardíacas .
Na Finlândia, há quem entre na sauna e depois saia para pular no lago gelado rapidamente. Isso ocorre muito nos chalés erguidos no meio de florestas.
Outro hábito é usar ramos de bétula para dar batidinhas no corpo. Dizem que isso ajuda a liberar as toxinas e purificar o organismo.
A sauna finlandesa tem pouca iluminação e estrutura bem simples, sem músicas ou cheiros artificiais.
Geralmente a temperatura da sauna finlandesa fica em torno de 80°C.
É importante beber muita água antes e depois, já que a pessoa sua muito.
E é água mesmo! Bebidas alcoólicas não devem entrar em ambientes quentes, É o caso, por exemplo, do popular Salmiakki, licor tradicional da Finlândia que mistura vodka com alcaçuz.
Em algumas saunas, é permitido comer e beber. Em outras, não. Muitos finlandeses gostam de assar salsichas no fogo.
As saunas tradicionais são aquecidas a lenha. Em vez de usar eletricidade ou gás propano, o método é natural, com a queima da madeira.
As brasas são misturadas diversas vezes até que o fogo vai consumindo a lenha de maneira uniforme, tornando o ambiente bastante aquecido.
A imagem da fumaça saindo pela cabana da sauna é um convite para aproveitar a temperatura elevada num país dominado pelo frio intenso.
As saunas costumam ter uma cesta de pedras quentes junto da fornalha, onde se joga água pra aumentar a umidade do ar.
Também existe a sauna que tem controle de temperatura.
E tambÃ©m hÃ¡ saunas elÃ©tricas, que costumam ser encontradas em espaÃ§os pÃºblicos como hotÃ©is e condomÃnios.
Recomenda-se usar o balde com água fria para dar aquela refrescada após o período de intenso suor.
Num país gelado como a Finlândia, uma boa sauna tornou-se mais do que um costume eventual: é um hábito diário.
No Brasil, país tropical, este costume não é difundido. Mas, além da Finlândia, países gelados, como Islândia e Estônia (foto) adotam esse hábito. Você toparia suar até não poder mais e se jogar num lado gelado? Ops!