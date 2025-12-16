Estilo de Vida

Por que todo mundo usa sauna na Finlândia

Os finlandeses amam usar a sauna (seja úmida, como na foto, ou seca). O país é uma referência no assunto. Praticamente todas as casas têm sauna. São 3,3 milhões de sauna para 5,3 milhões de habitantes!

Por Flipar
Divulgação Beautymarket.pt

Há, inclusive, um dito popular que fala 'Construa primeiro sua sauna, depois a casa'.

site finland.fi

Além de saunas nas residências, existem saunas em empresas para momentos de relaxamento de funcionários.

Bleiglass - Wikimédia Commons

E o país tem saunas espalhadas por diversos lugares, de forma isolada, em pequenas cabanas para uso coletivo.

Imagem de Miki por Pixabay

Para os finlandeses, além de relaxar e purificar o corpo, a sauna pode ajudar a socializar e até fechar negócios.

Esa Riutta por Pixabay

No entanto, é importante lembrar que a sauna é um espaço para ter momentos de tranquilidade. Portanto, falar baixo é essencial. Ou ficar em silêncio mesmo.

gpointstudio por freepik

Pesquisas apontam que a sauna ajuda o sistema imunológico, previne contra resfriados e reduz o risco de doenças cardíacas .

Huum por Unplash

Na Finlândia, há quem entre na sauna e depois saia para pular no lago gelado rapidamente. Isso ocorre muito nos chalés erguidos no meio de florestas.

Tapani Hellman por Pixabay

Outro hábito é usar ramos de bétula para dar batidinhas no corpo. Dizem que isso ajuda a liberar as toxinas e purificar o organismo.

Jussum por Pixabay

A sauna finlandesa tem pouca iluminação e estrutura bem simples, sem músicas ou cheiros artificiais.

Matt Seymour por Unplash

Geralmente a temperatura da sauna finlandesa fica em torno de 80°C.

Gleb Albovsky por Unplash

É importante beber muita água antes e depois, já que a pessoa sua muito.

Dylan Sauerwein por Unplash

E é água mesmo! Bebidas alcoólicas não devem entrar em ambientes quentes, É o caso, por exemplo, do popular Salmiakki, licor tradicional da Finlândia que mistura vodka com alcaçuz.

Twitter @DrSkyrme

Em algumas saunas, é permitido comer e beber. Em outras, não. Muitos finlandeses gostam de assar salsichas no fogo.

Huum por Unplash

As saunas tradicionais são aquecidas a lenha. Em vez de usar eletricidade ou gás propano, o método é natural, com a queima da madeira.

Irina Sergeeva por Unplash

As brasas são misturadas diversas vezes até que o fogo vai consumindo a lenha de maneira uniforme, tornando o ambiente bastante aquecido.

reprodução YouTube Canal Mikko NIemi

A imagem da fumaça saindo pela cabana da sauna é um convite para aproveitar a temperatura elevada num país dominado pelo frio intenso.

Reprodução YouTube Canal Mikko Niemi

As saunas costumam ter uma cesta de pedras quentes junto da fornalha, onde se joga água pra aumentar a umidade do ar.

freepik

Também existe a sauna que tem controle de temperatura.

HUUM Unplash

E tambÃ©m hÃ¡ saunas elÃ©tricas, que costumam ser encontradas em espaÃ§os pÃºblicos como hotÃ©is e condomÃ­nios.

Anne Nygard por Unplash

Recomenda-se usar o balde com água fria para dar aquela refrescada após o período de intenso suor.

Imagem de Ulrike Leone por Pixabay

Num país gelado como a Finlândia, uma boa sauna tornou-se mais do que um costume eventual: é um hábito diário.

Reprodução do site /finland.fi/pt/

No Brasil, país tropical, este costume não é difundido. Mas, além da Finlândia, países gelados, como Islândia e Estônia (foto) adotam esse hábito. Você toparia suar até não poder mais e se jogar num lado gelado? Ops!

Estoniansaunas pixabay

Veja Mais