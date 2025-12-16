Profissões com maior chance de emprego no cenário atual

A pesquisa “Carreiras do Futuro”, conduzida pelo Programa de Estudos do Futuro (Profuturo) da Fundação Instituto de Administração (FIA), contribuiu significativamente para esse levantamento.
20. Gestor de big data: Com conhecimentos em estatística, tecnologia e matemática, este profissional analisa e direciona informações cruciais para os diversos setores da empresa. A formação recomendada é: Tecnologia da Informação, Matemática e Estatística.
19. Especialista em cloud computing: Na vanguarda da Tecnologia da InformaÃ§Ã£o, este cargo envolve o gerenciamento eficiente do armazenamento de dados em nuvem. A formaÃ§Ã£o recomendada Ã©: Tecnologia da InformaÃ§Ã£o.
18. Gestor de comunidade: Responsável pelo gerenciamento do relacionamento com consumidores em redes sociais, este profissional monitora o posicionamento da marca, identifica oportunidades e molda a presença online. A formação recomendada é: Graduação em Marketing, com ênfase em Plataformas Online.
17. Gestor de inovação: A inovação transcende o desenvolvimento de produtos, tornando-se essencial na otimização de processos e na redução de custos. A formação recomendada é: Graduação em Marketing, com especialização em Pesquisa de Mercado para uma abordagem completa.
16. Gestor de marketing para e-commerce: Em um cenário de vendas online em crescimento exponencial, este profissional desempenha um papel crucial ao garantir segurança nas transações comerciais e posicionar efetivamente as empresas na internet. A formação recomendada é: Graduação em Marketing, Publicidade, Engenharia da Computação, Ciência da Computação ou Sistemas de Informação.
15. Advogado tributário: Atuando na complexa área tributária, esse advogado assume um papel estratégico nas organizações, especialmente no Brasil. A formação recomendada é: Direito, com especialização em Direito Tributário, Economia ou Ciências Contábeis.
14. Advogado societário: Especializado em operações de fusões e aquisições, esse profissional desempenha um papel estratégico em transações complexas. A formação recomendada é: Direito, com possibilidade de cursos específicos no exterior.
13. Gestor de treinamento de varejo: Responsável pela padronização do atendimento ao cliente em redes de varejo, esse profissional destaca-se pela formação em Administração de Empresas e Recursos Humanos.
12. Coordenador de desenvolvimento da força de trabalho: Integrando psicologia, administração e gestão de pessoas, esse profissional foca a educação continuada. A formação recomendada é: Graduação em Psicologia, com especialização em Administração e ênfase em Gestão de Pessoas.
11. Engenheiro de petróleo e gás: Enfrentando o desafio de extrair energia de forma mais eficiente, esses profissionais são fundamentais para o desenvolvimento. A formação recomendada é: Graduação em Engenharia de Petróleo.
10. Engenheiro civil: Acompanhando o crescimento do país, os profissionais da construção continuam com alta empregabilidade. A formação recomendada é: Graduação em Engenharia Civil.
9. Gestor de operações e logística: Os investimentos crescentes em infraestrutura proporcionam oportunidades para profissionais gerenciarem operações e logística. A formação recomendada é: Graduação em Engenharia, Administração, Economia ou Comércio Exterior.
8. Gestor de qualidade de vida: Focado na melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho, esse profissional geralmente tem formação em Saúde e destaca-se pela experiência em Recursos Humanos.
7. Conselheiro de Aposentadoria: Auxiliando no planejamento financeiro, ocupacional e de saúde para a aposentadoria, esse profissional requer conhecimentos em Administração, Contabilidade e Economia.
6. Técnico em Telemedicina: Esses técnicos facilitam o acesso a diagnósticos e tratamentos, mesmo em locais distantes das equipes médicas. A formação recomendada é: Engenhearia da Computação, Análise de Sistemas e disciplinas da Saúde.
5. Bioinformacionista: Integrando genética e desenvolvimento de medicamentos, esse profissional emerge como uma figura crucial na área de saúde. A formação recomendada é: Graduação em Farmácia, Medicina, Biotecnologia, com combinações sugeridas para especialização.
4. Engenheiro hospitalar: Responsável por equipamentos de alta precisão e treinamentos, esse profissional destaca-se na interseção da engenharia com a área médica. A formação recomendada é: Engenharia Hospitalar, um ramo da Engenharia Biomédica.
3. Engenheiro ambiental: Esses profissionais lidam com o crescente foco no impacto ambiental em diversos setores.A formação recomendada é: Graduação em Engenharia Ambiental.
2. Gestor de resíduos: O profissional direciona corretamente resíduos, transformando o lixo em fonte de renda e energia. A formação recomendada é: Graduação em Engenharia Química, Engenharia Ambiental ou Biologia.
1. Gestor de ecorrelações: Este profissional concentra-se no controle socioambiental e na qualidade de vida. A formação recomendada é: Graduação em Engenharia, Administração, Economia ou Ecologia, com especializações em Marketing ou Biologia.