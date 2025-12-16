Estilo de Vida Trajeto de 10 mil km! Conheça o brasileiro que tenta voltar dos Estados Unidos ao Brasil montado em mula Atravessar 10 mil km, dos Estados Unidos ao Brasil, montado em uma mula. É o que vem tentando fazer o engenheiro civil paulista Pedro Henrique Biondo, conhecido como Pedro Berranteiro. Por Flipar

Divulgac?a?o