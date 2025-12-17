Estilo de Vida Essas fizeram história: Mulheres que se tornaram lendas da aviação Bessie Coleman: Foi a primeira mulher afro-americana e a primeira nativa americana a obter uma licença de piloto internacional. Ela não conseguiu entrar em escolas de aviação nos Estados Unidos por causa da discriminação racial, então foi à França para aprender a voar. Por Flipar

domínio público - wikimedia commons