Estrela de mil faces: Naomi Watts, 57 anos, desfila interpretações marcantes

É filha de Peter Watts, engenheiro de som da banda Pink Floyd, e Myfanwy Edwards, designer e vendedora de antiguidades. Seu pai, aliás, morreu quando ela tinha apenas sete anos.
Naomi viveu na Inglaterra e no País de Gales até os 14 anos, quando se mudou para Sydney com sua mãe e irmão. Adquiriu a dupla nacionalidade: britânica e australiana, e iniciou carreira artística como modelo. Considera a Austrália seu verdadeiro lar. Tanto que foi lá que se tornou atriz.
Conheceu Nicole Kidman em uma escola de atuação no país da Oceania. Ao se tornarem colegas de classe, dividiram um táxi e deram início a uma amizade que se mantém viva até hoje.
Antes da fama, Watts trabalhou como modelo no Japão. Contudo, não teve sucesso nas passarelas. Essa experiência a fez repensar sua carreira e voltar à atuação depois de receber um convite para um workshop de teatro, o que reacendeu sua grande paixão.
Começou na TV australiana com séries como 'Home and Away', 'Brides of Christ' e 'Hey Dad..!'. Sua estreia no cinema foi em 'For Love Alone' (1986). Depois, atuou em filmes como 'Flirting' (1991) ao lado de Nicole Kidman e Thandie Newton.
O reconhecimento internacional veio com o filme 'Mulholland Drive' (2001), dirigido por David Lynch. Sua atuação foi aclamada pela crítica e premiada em diversos festivais. O filme, aliás, marcou sua entrada definitiva em Hollywood.
No ano seguinte, estrelou o terror “O Chamado” (2002), versão americana do clássico japonês. O filme foi um grande sucesso de bilheteria. A produção consolidou sua carreira como estrela em Hollywood.
Naomi Watts recebeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação intensa e comovente em '21 Gramas' (2003), dirigido por Alejandro González Iñárritu. No filme, ela interpreta uma mulher devastada pela perda da família, ao lado de Sean Penn e Benicio Del Toro.
Dois anos depois, ela protagonizou o Ã©pico 'King Kong' (2005). No papel de Ann Darrow, contracenou com o gorila gigante em uma produÃ§Ã£o que misturou aÃ§Ã£o, drama e efeitos visuais inovadores. Foi, aliÃ¡s, seu maior sucesso comercial, arrecadando mais de 550 milhÃµes de dÃ³lares mundialmente.
Desde 2006, ela atua como embaixadora da ONU na luta contra a AIDS, engajando-se ativamente em campanhas globais de conscientização sobre saúde pública e direitos humanos.
A segunda indicação ao Oscar veio pela atuação em 'O Impossível' (2012), um drama emocionante baseado em fatos reais, que retrata a luta de uma família durante o devastador tsunami na Tailândia.
Em 2013, Naomi deu vida Ã Princesa Diana no filme biogrÃ¡fico 'Diana', retratando os Ãºltimos anos da vida da icÃŽnica figura britÃ¢nica com sensibilidade e profundidade emocional.
Com diversos prêmios na atuação, Naomi Watts também se destacou como produtora. Em 2017, protagonizou e produziu a série 'Gypsy', da Netflix. O drama psicológico mostrou seu talento também por trás das câmeras.
Além do cinema e da TV, Naomi Watts também atuou no teatro e como dubladora. Tais experiências mostram sua versatilidade como artista e como ela transita com naturalidade entre diferentes formatos e gêneros.
Já trabalhou com grandes nomes do cinema mundial. Entre eles estão David Lynch, Peter Jackson, Woody Allen, Clint Eastwood, Alejandro G. Iñárritu e Juan Antonio Bayona. Essas colaborações reforçam seu prestígio em Hollywood.
Além de “Mulholland Drive”, “O Chamado” e “King Kong”, Naomi Watts brilhou em vários dramas e thrillers. Entre os destaques estão “Birdman”, “Eastern Promises”, “Fair Game”, “J. Edgar” e “The Impossible”. Sua filmografia é marcada por atuações intensas e premiadas.
Mais recentemente, em 2024, a atriz brilhou como Babe Paley na série 'Feud: Capote vs. The Swans', uma performance que lhe rendeu uma indicação ao Emmy e elogios da crítica pela elegância e profundidade com que retratou a socialite americana.
Reconhecida por sua intensidade dramática, Naomi Watts se destaca em papéis densos e emocionais, especialmente em produções independentes que exploram temas sombrios, trágicos ou psicológicos com sensibilidade e coragem.
Por outro lado, Naomi Watts recusou o papel de Sue Storm em “Quarteto Fantástico” (2005), que acabou nas mãos de Jessica Alba. A decisão surpreendeu fãs e críticos. Mesmo fora do projeto, sua carreira seguiu em ascensão.
É descrita por amigos como reservada, apaixonada por moda e esportes. Já praticou judô e trabalhou como assistente de moda antes da fama. Também é adepta da meditação transcendental e do budismo.
Naomi foi casada com o ator Liev Schreiber entre 2005 e 2016, período em que tiveram dois filhos: Alexander (Sasha) e Kai. Em 2023, ela oficializou sua união com o também ator Billy Crudup, marcando uma nova fase em sua vida pessoal.
A atriz acredita que a dor é uma força essencial na criação artística. Para ela, o sofrimento precisa ser revivido e explorado emocionalmente para que possa ser verdadeiramente compreendido e transformado em arte.
Com mais de 35 anos de carreira, Naomi Watts é considerada uma das atrizes mais respeitadas de sua geração, transitando entre o cinema independente e os grandes estúdios.
Em setembro de 2025, Naomi Watts apareceu em fotos raras com os filhos e o ex-marido, Liev Schreiber. As imagens foram compartilhadas em seu Instagram. Ela descreveu o momento como uma forma de “recapitular” o verão em família.