Estrela de mil faces: Naomi Watts, 57 anos, desfila interpretações marcantes

Naomi Watts nasceu em 28/09/1968, em Shoreham, Inglaterra. Em 2025, completou, portanto, 57 anos. Com talento e versatilidade, a atriz construiu uma carreira marcada por papéis intensos e memoráveis, o que a levaram a conquistar a indústria de Hollywood. .

reprodução/instagram

É filha de Peter Watts, engenheiro de som da banda Pink Floyd, e Myfanwy Edwards, designer e vendedora de antiguidades. Seu pai, aliás, morreu quando ela tinha apenas sete anos.

reprodução/instagram

Naomi viveu na Inglaterra e no País de Gales até os 14 anos, quando se mudou para Sydney com sua mãe e irmão. Adquiriu a dupla nacionalidade: britânica e australiana, e iniciou carreira artística como modelo. Considera a Austrália seu verdadeiro lar. Tanto que foi lá que se tornou atriz.

reprodução/instagram

Conheceu Nicole Kidman em uma escola de atuação no país da Oceania. Ao se tornarem colegas de classe, dividiram um táxi e deram início a uma amizade que se mantém viva até hoje.

reprodução/instagram

Antes da fama, Watts trabalhou como modelo no Japão. Contudo, não teve sucesso nas passarelas. Essa experiência a fez repensar sua carreira e voltar à atuação depois de receber um convite para um workshop de teatro, o que reacendeu sua grande paixão.

reprodução

Começou na TV australiana com séries como 'Home and Away', 'Brides of Christ' e 'Hey Dad..!'. Sua estreia no cinema foi em 'For Love Alone' (1986). Depois, atuou em filmes como 'Flirting' (1991) ao lado de Nicole Kidman e Thandie Newton.

reprodução

O reconhecimento internacional veio com o filme 'Mulholland Drive' (2001), dirigido por David Lynch. Sua atuação foi aclamada pela crítica e premiada em diversos festivais. O filme, aliás, marcou sua entrada definitiva em Hollywood.

reprodução de video

No ano seguinte, estrelou o terror “O Chamado” (2002), versão americana do clássico japonês. O filme foi um grande sucesso de bilheteria. A produção consolidou sua carreira como estrela em Hollywood.

reprodução de video

Naomi Watts recebeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação intensa e comovente em '21 Gramas' (2003), dirigido por Alejandro González Iñárritu. No filme, ela interpreta uma mulher devastada pela perda da família, ao lado de Sean Penn e Benicio Del Toro.

reprodução de video

Dois anos depois, ela protagonizou o Ã©pico 'King Kong' (2005). No papel de Ann Darrow, contracenou com o gorila gigante em uma produÃ§Ã£o que misturou aÃ§Ã£o, drama e efeitos visuais inovadores. Foi, aliÃ¡s, seu maior sucesso comercial, arrecadando mais de 550 milhÃµes de dÃ³lares mundialmente.

reproduÃ§Ã£o de video

Desde 2006, ela atua como embaixadora da ONU na luta contra a AIDS, engajando-se ativamente em campanhas globais de conscientização sobre saúde pública e direitos humanos.

reprodução/instagram

A segunda indicação ao Oscar veio pela atuação em 'O Impossível' (2012), um drama emocionante baseado em fatos reais, que retrata a luta de uma família durante o devastador tsunami na Tailândia.

divulgação

Em 2013, Naomi deu vida Ã  Princesa Diana no filme biogrÃ¡fico 'Diana', retratando os Ãºltimos anos da vida da icÃŽnica figura britÃ¢nica com sensibilidade e profundidade emocional.

divulgaÃ§Ã£o

Com diversos prêmios na atuação, Naomi Watts também se destacou como produtora. Em 2017, protagonizou e produziu a série 'Gypsy', da Netflix. O drama psicológico mostrou seu talento também por trás das câmeras.

Netflix/Divulgação

Além do cinema e da TV, Naomi Watts também atuou no teatro e como dubladora. Tais experiências mostram sua versatilidade como artista e como ela transita com naturalidade entre diferentes formatos e gêneros.

reprodução/instagram

Já trabalhou com grandes nomes do cinema mundial. Entre eles estão David Lynch, Peter Jackson, Woody Allen, Clint Eastwood, Alejandro G. Iñárritu e Juan Antonio Bayona. Essas colaborações reforçam seu prestígio em Hollywood.

reprodução/instagram

Além de “Mulholland Drive”, “O Chamado” e “King Kong”, Naomi Watts brilhou em vários dramas e thrillers. Entre os destaques estão “Birdman”, “Eastern Promises”, “Fair Game”, “J. Edgar” e “The Impossible”. Sua filmografia é marcada por atuações intensas e premiadas.

reprodução de video

Mais recentemente, em 2024, a atriz brilhou como Babe Paley na série 'Feud: Capote vs. The Swans', uma performance que lhe rendeu uma indicação ao Emmy e elogios da crítica pela elegância e profundidade com que retratou a socialite americana.

divulgação FX

Reconhecida por sua intensidade dramática, Naomi Watts se destaca em papéis densos e emocionais, especialmente em produções independentes que exploram temas sombrios, trágicos ou psicológicos com sensibilidade e coragem.

reprodução de video

Por outro lado, Naomi Watts recusou o papel de Sue Storm em “Quarteto Fantástico” (2005), que acabou nas mãos de Jessica Alba. A decisão surpreendeu fãs e críticos. Mesmo fora do projeto, sua carreira seguiu em ascensão.

divulgação

É descrita por amigos como reservada, apaixonada por moda e esportes. Já praticou judô e trabalhou como assistente de moda antes da fama. Também é adepta da meditação transcendental e do budismo.

reprodução/instagram

Naomi foi casada com o ator Liev Schreiber entre 2005 e 2016, período em que tiveram dois filhos: Alexander (Sasha) e Kai. Em 2023, ela oficializou sua união com o também ator Billy Crudup, marcando uma nova fase em sua vida pessoal.

reprodução/instagram

A atriz acredita que a dor é uma força essencial na criação artística. Para ela, o sofrimento precisa ser revivido e explorado emocionalmente para que possa ser verdadeiramente compreendido e transformado em arte.

reprodução/instagram

Com mais de 35 anos de carreira, Naomi Watts é considerada uma das atrizes mais respeitadas de sua geração, transitando entre o cinema independente e os grandes estúdios.

reprodução/instagram

Em setembro de 2025, Naomi Watts apareceu em fotos raras com os filhos e o ex-marido, Liev Schreiber. As imagens foram compartilhadas em seu Instagram. Ela descreveu o momento como uma forma de “recapitular” o verão em família.

reprodução/instagram

