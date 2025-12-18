Bambu no Brasil: mitos antigos e ciência moderna

Segundo a Embrapa, sÃ£o cerca de 258 espÃ©cies distribuÃdas em 35 gÃªneros. Outras fontes apontam para 232 espÃ©cies nativas, muitas delas endÃªmicas. Parte significativa da biodiversidade de bambu no Brasil se concentra na AmazÃŽnia Sul-Ocidental.
Isso se dá especialmente nos estados do Acre e Amazonas, onde ocorrem densos bambuzais do gênero Guadua.
Esses bambus lenhosos podem atingir mais de 30 metros de altura, e desempenham papel ecológico importante, além de apresentarem grande potencial para uso material.
Historicamente, o bambu já era usado há milênios por civilizações orientais para os mais variados fins: construção de habitações, móveis, utensílios, pontes, embarcações, instrumentos, cercas, drenagem, entre outros.
Para fortalecer a cadeia produtiva do bambu, o governo brasileiro e a Embrapa desenvolveram projetos de cooperação tecnológica. Um exemplo é o memorando de entendimento com a China, firmado para estimular pesquisas e transferência de tecnologia sobre bambu.
Um dos resultados é a propagação de mudas por biorreatores, que permite multiplicar plantas com eficiência e em grande escala, importante para espécies nativas como as do gênero Guadua.
Além disso, há incentivo institucional para que agricultores familiares adotem o cultivo de bambu, por meio da legislação conhecida como “Lei do Bambu”, que trata a planta como um produto agrícola e abre linhas de financiamento.
Do ponto de vista ambiental, o bambu pode oferecer muitos serviços: suas raízes ajudam a estabilizar o solo, combater erosão e recuperar áreas degradadas. Ele também tem potencial de absorver carbono.
No entanto, é importante escolher a espécie correta para maximizar esse efeito, o que nem sempre é tão simples como se afirma popularmente. Porém, há vários mitos e equívocos difundidos sobre o bambu.
Um deles é a ideia de que plantios comerciais brasileiros seriam imunes a pragas e doenças - o que não é garantido. Outra crença popular afirma que a colheita ideal deve ocorrer em meses sem a letra “r” e na lua minguante.
Também há mitos sobre métodos “naturais” de preservação, como imersão em água, cozimento no vapor ou uso de óleo de neem, que em estudos não se mostram eficazes a médio e longo prazo.
Outro uso enganoso do termo “bambu” aparece na indústria têxtil: algumas marcas usam o rótulo “tecido de bambu”, mas o produto é na verdade rayon (viscose) derivado de bambu, produzido por meio de processos químicos e pouco sustentável.
Do ponto de vista produtivo, apesar das oportunidades, a cadeia nacional do bambu ainda esbarra em desafios. O mercado domesticado no Brasil privilegia poucas espécies exóticas, enquanto muitas nativas - com grande potencial mecânico e ambiental - são pouco exploradas.
Ainda que existam obstáculos, o bambu emerge como uma alternativa estratégica para regiões degradadas e para a economia verde. Com políticas adequadas, pesquisa e cooperação internacional, ele pode se tornar ainda mais sustentável, unindo tradição botânica, inovação tecnológica e benefício social.