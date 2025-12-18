Estilo de Vida Saiba como é a vida na cidade mais alta do planeta A cidade de La Rinconada, nos Andes peruanos, fica a cerca de 5.100 metros acima do nÃ­vel do mar e ostenta o tÃ­tulo de cidade habitada mais alta do mundo. ConheÃ§a mais sobre ela nesta galeria do FLIPAR! Por Flipar

Wikimedia / Hildegard Willer