Filha de Manoel Carlos explica condições para remakes das novelas do pai: ‘Direito a vetos’

Com a crescente onda de remakes de novelas nos últimos anos, a filha do autor Manoel Carlos, conhecido por eternizar as 'Helenas' na TV Globo, se pronunciou sobre o assunto.

Em uma entrevista ao Estadão, Júlia Almeida disse que só haverá remakes das novelas do pai se a produtora fundada para cuidar do legado dele aprovar.

'No caso de um remake, a produtora Boa Palavra só o autorizará mediante participação editorial ou consultoria criativa, critérios de casting e roteiro definidos em conjunto', declarou Júlia.

Segundo a filha do autor, a produtora também deve ter 'direito a vetos prévios com relação a mudanças que esvaziem o espírito do texto ou da sinopse original'.

A última novela escrita por Manoel Carlos, 'Em Família', foi exibida em 2014, na TV Globo. Relembre suas obras mais marcantes!

Manoel Carlos Gonçalves de Oliveira, carinhosamente conhecido como Maneco, nasceu em 14 de março de 1933, em São Paulo.

Embora paulista de nascimento, sua obra ficou fortemente associada ao Rio de Janeiro, especificamente no Leblon, bairro que serviu de cenário para a maior parte de suas novelas.

As protagonistas 'Helenas', segundo ele, foram inspiradas na força e a beleza da Helena de Troia, figura da mitologia grega.

A tradição começou em 1981 com a atriz Lílian Lemmertz, na novela 'Baila Comigo'.

Outras atrizes que ficaram conhecidas por viverem 'Helenas' em suas novelas foram Regina Duarte, Maitê Proença, Vera Fischer, Christiane Torloni e Taís Araújo.

Depois de 'Baila Comigo', Maneco escreveu as novelas 'Sol de Verão', de 1982, 'Novo Amor', de 1986, e 'El magnate', de 1990.

Outra novela marcante escrita pelo autor foi 'Felicidade', de 1991. A trama se passava parte no interior de Minas e tinha Maitê Proença como protagonista.

Em 1997, estreou 'Por Amor', talvez a obra mais famosa do Maneco, considerada por muitos sua obra-prima. Regina Duarte viveu uma das Helenas mais emblemáticas, em uma trama marcante.

'LaÃ§os de FamÃ­lia', exibida em 2000, comoveu o pÃºblico com a famosa cena em que Carolina Dieckmann raspa o cabelo em um dos momentos mais icÃŽnicos da TV brasileira.

Manoel Carlos também escreveu 'Mulheres Apaixonadas', exibida em 2003, que trouxe à tona temas como violência contra idosos, alcoolismo e maus-tratos contra mulheres.

Em 2006, Maneco escreveu 'Páginas da Vida'. Na trama, Helena, vivida por Regina Duarte, adota uma menina com Síndrome de Down que havia sido rejeitada pela avó após a morte da mãe no parto.

Em 2009, estreou 'Viver a Vida', que marcou por ter a primeira Helena negra, vivida por Taís Araújo.

Em 'Em Família', de 2014, última novela do autor, Julia Lemmertz interpretou Helena fechando o ciclo que começou com sua mãe, Lílian, 33 anos antes.

Atualmente, segundo a filha, Manoel Carlos se encontra com a saúde debilitada por conta da doença de Parkinson já em estágio avançado.

