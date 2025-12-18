Galeria

‘Mar de sangue’: tempestade provoca fenômeno em ilha do Irã e atrai curiosos

A passagem de uma tempestade no dia 16 de dezembro afetou drasticamente a paisagem da Ilha de Hormuz, que fica no Irã.

Reproduc?a?o

Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram que as águas do Golfo Pérsico adquiriram um tom vermelho intenso.

Reproduc?a?o/Redes Sociais

O visual inusitado chegou a provocar interpretações alarmistas, com algumas pessoas associando a cena a referências bíblicas, como a chamada “chuva de sangue”, ligada ao fim dos tempos.

Reproduc?a?o/Redes Sociais

Apesar do cenÃ¡rio impressionante, existe uma explicaÃ§Ã£o quÃ­mica para o evento. Com as chuvas fortes, a Ã¡gua que desce pela ilha entra em contato com um solo naturalmente avermelhado, extremamente rico em Ã³xido de ferro.

Reproduc?a?o/Redes Sociais

Esse material, de origem vulcânica, acaba sendo carregado pela enxurrada, tingindo tanto as cascatas quanto o mar próximo à costa.

Reproduc?a?o/Redes Sociais

O processo é popularmente conhecido como “golak” e ocorre quando a força da água faz com que partículas minerais se misturem ao escoamento, alterando sua coloração.

Reproduc?a?o/Redes Sociais

Conhecida como 'Ilha do Arco-Íris', Hormuz tem um solo extremamente rico em mais de 70 minerais diferentes.

Reza Ghazali/Unsplash

Registros do fenômeno nas redes sociais mostram quedas d’água tingidas de vermelho e o mar mudando de cor, o que atraiu visitantes curiosos.

Reproduc?a?o/Redes Sociais

A Ilha de Hormuz é uma pequena ilha iraniana localizada no Golfo Pérsico, próxima ao estratégico Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas de petróleo do mundo.

Wikimedia Commons/ImanFakhri

Apesar de seu tamanho reduzido, Hormuz tem grande importância histórica, geopolítica e cultural, além de uma paisagem natural que chama a atenção.

Wikimedia Commons/ImanFakhri

Entre os séculos 16 e 17, a ilha esteve sob domínio português, período em que foi construída uma fortaleza: o Forte de Nossa Senhora da Conceição.

Wikimedia Commons/ImanFakhri

Nos últimos anos, Hormuz tem atraído visitantes interessados em suas praias, nas montanhas coloridas e em fenômenos naturais.

Reproduc?a?o/YouTube

Culturalmente, a ilha reflete a diversidade do sul do Irã, com forte influência persa e árabe, além de costumes ligados ao mar.

Wikimedia Commons/Fars Media Corporation

No geral, a vida em Hormuz Ã© simples e pacata, com uma economia que gira em torno da pesca e, cada vez mais, do ecoturismo.

Wikimedia Commons/Ninara

