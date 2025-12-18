‘Mar de sangue’: tempestade provoca fenômeno em ilha do Irã e atrai curiosos

Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram que as águas do Golfo Pérsico adquiriram um tom vermelho intenso.
O visual inusitado chegou a provocar interpretações alarmistas, com algumas pessoas associando a cena a referências bíblicas, como a chamada “chuva de sangue”, ligada ao fim dos tempos.
Apesar do cenÃ¡rio impressionante, existe uma explicaÃ§Ã£o quÃmica para o evento. Com as chuvas fortes, a Ã¡gua que desce pela ilha entra em contato com um solo naturalmente avermelhado, extremamente rico em Ã³xido de ferro.
Esse material, de origem vulcânica, acaba sendo carregado pela enxurrada, tingindo tanto as cascatas quanto o mar próximo à costa.
O processo é popularmente conhecido como “golak” e ocorre quando a força da água faz com que partículas minerais se misturem ao escoamento, alterando sua coloração.
Conhecida como 'Ilha do Arco-Íris', Hormuz tem um solo extremamente rico em mais de 70 minerais diferentes.
Registros do fenômeno nas redes sociais mostram quedas d’água tingidas de vermelho e o mar mudando de cor, o que atraiu visitantes curiosos.
A Ilha de Hormuz é uma pequena ilha iraniana localizada no Golfo Pérsico, próxima ao estratégico Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas de petróleo do mundo.
Apesar de seu tamanho reduzido, Hormuz tem grande importância histórica, geopolítica e cultural, além de uma paisagem natural que chama a atenção.
Entre os séculos 16 e 17, a ilha esteve sob domínio português, período em que foi construída uma fortaleza: o Forte de Nossa Senhora da Conceição.
Nos últimos anos, Hormuz tem atraído visitantes interessados em suas praias, nas montanhas coloridas e em fenômenos naturais.
Culturalmente, a ilha reflete a diversidade do sul do Irã, com forte influência persa e árabe, além de costumes ligados ao mar.
No geral, a vida em Hormuz Ã© simples e pacata, com uma economia que gira em torno da pesca e, cada vez mais, do ecoturismo.