The Rolling Stones desistem de turnê europeia em 2026 por causa de Keith Richards

O impasse surgiu quando as conversas avançaram para a definição do formato e da duração da turnê. Keith Richards teria demonstrado pouca disposição para manter uma sequência de apresentações por mais de quatro meses. Ainda assim, a banda afirma que voltará aos palcos quando considerar o momento adequado; a turnê mais recente foi “Hackney Diamonds”, realizada em 2023.
De acordo com a publicação, o principal motivo do cancelamento foi a dificuldade de Richards em se comprometer com uma agenda longa e fisicamente exigente. O guitarrista convive há anos com artrose e avaliou que não conseguiria sustentar o ritmo de uma turnê extensa, com shows em grandes estádios ao longo de vários meses.
A artrose é uma doença das articulações provocada pelo desgaste da cartilagem, tecido responsável por proteger os ossos e facilitar os movimentos. Com o avanço da condição, podem surgir dor, rigidez e limitação de mobilidade, sobretudo com o envelhecimento.
Keith Richards nasceu em 18 de dezembro de 1943, em Dartford, no condado de Kent, na Inglaterra. É filho de Bertrand Richards e Doris Dupree Richards. Estudou na Dartford Technical School e, posteriormente, na Sidcup Art College, abandonando os estudos para seguir carreira na música.
Ele é músico, compositor, cantor, produtor e ator britânico, conhecido principalmente como guitarrista e cofundador dos Rolling Stones, banda formada em 1962 ao lado de Mick Jagger, Brian Jones, Charlie Watts e Bill Wyman.
Desde o início da carreira, Richards participou da construção da sonoridade do grupo ao incorporar elementos de rhythm and blues, rock and roll e blues ao repertório da banda.
Sua parceria de composiÃ§Ã£o com Mick Jagger se tornou uma das mais duradouras da histÃ³ria do rock e ficou conhecida como â??The Glimmer Twinsâ?.
Autor de alguns dos riffs mais conhecidos do gênero, Richards compôs “(I Can’t Get No) Satisfaction”, lançada em 1965 pelos Rolling Stones. O riff principal surgiu durante uma noite de insônia em um quarto de hotel em Los Angeles, e a letra foi escrita por Jagger.
Ao longo dos anos 1970, o uso intenso de drogas por Richards foi amplamente noticiado pela imprensa musical. Em 1973, a revista “New Musical Express” chegou a colocá-lo no topo de uma lista anual de músicos considerados em risco de morte.
A mudança ocorreu em 1977, após ele ser detido no Canadá com drogas e responder a processo judicial, o que o levou a iniciar tratamento para a dependência.
Fora dos Rolling Stones, Richards lançou três álbuns solo com sua banda de apoio, “The X-Pensive Winos”, entre 1988 e 2015.
O álbum “Talk Is Cheap”, lançado em 1988, marcou sua estreia solo e trouxe singles como “Take It So Hard” e “You Don’t Move Me”.
Seu segundo disco solo, “Main Offender”, foi lançado em 1992 e resultou em turnês pela Europa e pelas Américas. O terceiro álbum, “Crosseyed Heart”, chegou ao mercado em 2015 e teve “Trouble” como single principal.
Richards foi eleito o quarto maior guitarrista de todos os tempos pela revista americana Rolling Stone, além de ter sido incluído no Rock and Roll Hall of Fame como integrante dos Rolling Stones em 1989 e no UK Music Hall of Fame em 2004.
No cinema, fez uma participação especial em “Piratas do Caribe: No Fim do Mundo”, lançado em 2007, interpretando o Capitão Teague, pai de Jack Sparrow, personagem de Johnny Depp. Ele reprisou o papel em “Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas”, lançado em 2011.
Keith Richards teve três filhos com a atriz e artista Anita Pallenberg, com quem se relacionou nos primeiros anos de sucesso dos Rolling Stones: Marlon, nascido em 1969; Angela, nascida em 1972; e Tara, nascida em 26 de março de 1976 e falecida em 6 de junho do mesmo ano.
Ele é casado com a modelo nova-iorquina Patti Hansen, com quem tem duas filhas: Theodora Dupree, nascida em 18 de março de 1985, e Alexandra Nicole, nascida em 28 de junho de 1986.