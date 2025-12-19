Hello Kitty é gata ou menina? Descubra curiosidades da personagem

Mais especificamente, a personagem foi idealizada pela designer da Sanrio, a japonesa Yuko Shimizu.
Um ano depois da criação, Yuko Shimizu deixou a empresa e foi substituída pela designer Setsuko Yonekubo, que assumiu a Hello Kitty por cinco anos até 1980, quando Yuko Yamaguchi (foto) assumiu.
Apesar da aparência felina, Hello Kitty não é considerada um animal pela Sanrio. A empresa a define como uma garota britânica do ensino fundamental, com vida escolar, família e preferências humanas.
Seu aniversário oficial é em 1º de novembro, o que a coloca no signo de Escorpião, segundo o cânone da marca. A caracterização antropomórfica facilita identificação afetiva e storytelling, embora não represente uma pessoa real.
O design simplista da personagem -- sem boca e com um laço vermelho -- ajudaram a torná-la um ícone versátil e atemporal.
Apesar de ser uma personagem sem boca, a Hello Kitty consegue expressar uma variedade de emoções e personalidades por meio de suas diferentes poses e dos acessórios.
Segundo sua ficha oficial, Hello Kitty adora torta de maçã — especialmente a que sua mãe faz — além de colecionar objetos fofos e escrever cartas para os amigos. Ela também gosta de tocar piano, viajar e manter muitas amizades.
A personagem tem uma irmã gêmea chamada Mimmy, além de amigos e outros parentes como My Melody, Kuromi e Keroppi. Em meados de 2010, a empresa japonesa transformou a personagem em um fenômeno global de marketing.
A Sanrio encerrou o ano fiscal em março de 2025 com forte crescimento no mercado global. O valor de mercado da empresa alcançou cerca de ¥1,6 trilhão (aprox. US$ 10,3 bilhões), impulsionado por licenciamentos e colaborações.
Dentro do portfólio, a Hello Kitty permanece como o ativo mais valioso e reconhecido internacionalmente. Seu apelo comercial sustenta parcerias em moda, aviação, gastronomia, hotéis e produtos licenciados em massa.
Embora outras personagens, como Kuromi, Cinnamoroll e My Melody, estejam em ascensão nas redes sociais, nenhuma rivaliza o peso econômico de Hello Kitty. Ela segue sendo o grande motor da Sanrio e o símbolo central de sua lucratividade.
Sua imagem aparece em uma ampla variedade de produtos licenciados, desde roupas e acessórios até itens de papelaria e utensílios domésticos.
A Sanrio já promoveu a Hello Kitty até em avião comercial, um Airbus A330-200 a jato, denominado 'Hello Kitty Jet'.
A personagem também já foi alvo de parcerias com marcas de luxo, como a Simmons Jewelry Co. e a Louis Vuitton, que lançou um carro, chamado 'Hello Kitty Mini'.
A personagem também já estrelou desenhos animados, filmes, videogames e até mesmo shows musicais.
Em março de 2024, em comemoração aos 50 anos da Hello Kitty, cinquenta artistas brasileiros foram selecionados para colaborarem no preparo de uma estátua da personagem. O 'Hello Kitty Parade' foi promovido pela Sanrio Brasil.
Uma das artistas foi a designer Ana Carolina Iannaccone, de Santa Catarina. Ela viajou a São Paulo, já que as obras estavam concentradas na Estação Barra Funda. 'A Hello Kitty fez parte da minha infância. Corri para participar. Fui selecionada e fiquei feliz demais', disse na ocasião.
No evento, as pinceladas deveriam ser feitas em uma escultura da Hello Kitty de fibra de vidro, com dimensões de 110 cm de altura, 30 cm de base e 100 cm de diâmetro.