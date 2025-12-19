Patrícia Poeta conta por que desistiu do sonho de ter um segundo filho

Ela destacou, porÃ©m, que Ã© plenamente realizada com o filho Felipe, de 23 anos, fruto do relacionamento com Amauri Soares. PatrÃcia afirmou que ele Ã© â??um presente de Deusâ? e que se sente agradecida por tÃª-lo como seu maior orgulho. Nascido em 2002 nos Estados Unidos, ele Ã© DJ e produtor musical.
Patrícia Poeta comemorou 49 anos em 19 de outubro de 2025, recebendo homenagens de fãs e colegas de trabalho. A apresentadora celebrou a data em meio à rotina no Encontro e destacou gratidão pelo novo ciclo.
Nascida em São Jerônimo, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Patrícia Poeta formou-se em jornalismo na PUC-RS e iniciou sua carreira como repórter e apresentadora na filial da TV Bandeirantes em seu estado natal.
Em 2000, ela foi contratada pela TV Globo como apresentadora da previsão do tempo em São Paulo. No ano seguinte, passou a dividir a bancada do SPTV - 1ª edição com Chico Pinheiro. Ela também teve como companheiro de bancada César Tralli, que apresenta na atualidade o Jornal Nacional.
Por três anos, a jornalista foi correspondente internacional da Globo nos Estados Unidos antes de dar uma pausa na carreira para estudar cinema em Nova York.
Patrícia Poeta voltou à TV Globo em 2008, quando passou a apresentar o programa dominical Fantástico ao lado de Zeca Camargo.
Patrícia assumiu o lugar de Gloria Maria e ficou no comando do Fantástico até 2011.
No fim de 2011, Patrícia Poeta ganhou ainda mais projeção ao assumir a função de âncora do Jornal Nacional ao lado de William Bonner. Ela entrou na vaga de Fátima Bernardes.
A jornalista permaneceu três anos na bancada do Jornal Nacional, participando de coberturas marcantes, como a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, eleições presidenciais e visita do Papa Francisco ao país.
Em 2015, a gaúcha passou a trabalhar no departamento de entretenimento da Globo, apresentando programas como “É de Casa” e “Mais Você”.
Atualmente, ela apresenta o programa de variedades “Encontro” nas manhãs de segunda a sexta-feira. Curiosamente, assim como aconteceu no Jornal Nacional, Patricia Poeta substituiu Fátima Bernardes.
Patrícia Poeta foi casada por 16 anos com Amauri Soares, que ocupou vários cargos na Rede Globo, inclusive na direção geral da emissora.
Além de apresentadora e jornalista, Patrícia Poeta também é empresária. Muito ligada ao universo da moda, ela é proprietária da marca de roupas PPoeta.
Em junho de 2024, Patrícia Poeta revelou em entrevista à “Universa” que foi vítima de violência obstétrica quando deu à luz o seu filho.
'Era como se tivesse passado por uma tortura. Meu coração estava mais acelerado do que nunca. Tinha medo, muito medo de tudo que tinha vivido nas últimas horas e do que poderia acontecer. Tenho um trauma tão grande que até hoje não consigo ver filmes, documentários de parto. Criei uma espécie de bloqueio', declarou.
Uma das atividades que Patrícia Poeta gosta de fazer é pedalar. Ela chegou a revelar em suas redes que superou um trauma de infância para voltar a andar de bicicleta - sofreu uma queda quando criança e precisou tomar pontos no queixo.
Em 2022, ela pedalou quatro horas de Pindamonhangaba até a Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, no interior de São Paulo. O percurso de 60 km foi para cumprir uma promessa após uma cirurgia de emergência nas amígdalas.