Baita susto na cozinha: Cobra sobrevive três dias dentro de brócolis na geladeira

O caso ocorreu na cidade de Birmingham, que fica na região central da Grã-Bretanha. É a segunda mais populosa da Inglaterra, com 1,1 milhão de habitantes, atrás apenas de Londres.
De acordo com reportagem do portal Itatiaia, ele tinha comprado o brócolis num supermercado e deixou a verdura por três dias na geladeira. Mas, ainda assim, o réptil estava vivo. E ele tomou um susto ao pegar o brócolis para preparar a refeição.
Ainda segundo a reportagem, a cobra que estava no brócolis é da espécie cobra-de-escada, que existe em vários países da Europa Certamente, um filhotinho, para caber no brócolis. Essa cobra não é venenosa.
Sustos com a presença de cobra em áreas urbanas são mais comuns do que muitos pensam. Tanto no exterior como no Brasil. Veja alguns casos recentes.
A atriz Ludmila Dayer encontrou uma cobra no pneu do carro, em Los Angeles (EUA). E fez um registro para os stories. 'Visita, baby', disse ela.
No Brasil, em maio, a influenciadora Sthe Matos se deparou com uma cobra na porta do carro de aplicativo
'Rapaz, só acontece esse tipo de coisa comigo. Ó como eu estou, me tremendo. Eu vim fazer as sobrancelhas aqui em Narjara, peguei um Uber, porque meu carro está na concessionária', disse Sthe Matos no Instagram.
O vídeo gravado por Matos mostra exatamente como era a cobra. No momento do registro, o animal estava justamente 'colado' na porta traseira do carro do motorista de aplicativo.
'Ainda estou em choque, sabia? Vi que ela é verde e veio com a cabeça pra cima de mim. Abri (a porta) e sai correndo, caí do carro, machuquei minha perna. Que loucura'.
Em Santa Catarina, em junho de 2023, a serpente mais rápida do Brasil foi capturada dentro de um berço numa casa em Santa Catarina.
Trata-se da caninana. A cobra invadiu a casa, entrou no cômodo onde a mãe estava com a criança e subiu na cama.
O biólogo Gilberto Duwe, da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente, esteve no local. Quando Duwe chegou, após o pedido de socorro, a serpente já tinha saído da cama e estava no berço.
Recentemente, uma cobra venenosa foi capturada numa casa em São José, na Grande Florianópolis. Com 1,80 m, a serpente da espécie Jararacuçu estava no telhado e foi pega pelos bombeiros.
Em Luziânia, no entorno do Distrito Federal, um filhote de jararaca entrou na máquina de lavar de uma casa e a moradora se assustou quando foi mexer nas roupas.
Em Belém, no Pará, uma sucuri apareceu no ralo do banheiro de uma casa. Um homem com luva e um pedaço de pau mexe na serpente, que vai embora pelo cano da residência.
Descobriu-se que o vizinho criava o animal, que tinha até nome: Sofia. Ele retirou a serpente de lá.