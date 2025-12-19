Entretenimento

Roberta Sá lança álbum audiovisual para celebrar 20 anos de carreira

O novo projeto audiovisual de Roberta Sá , “Tudo que Cantei Sou”, celebra os 20 anos de carreira da cantora, uma das mais belas vozes do Brasil.

Por Flipar
A obra chega simultaneamente às plataformas de áudio e ao YouTube. O repertório reúne 14 faixas que percorrem diferentes fases da discografia da cantora e inclui três músicas que pela primeira vez ganham sua interpretação.

Algumas faixas retomam momentos marcantes da trajetória de Roberta, entre elas “Olho de boi”, “Eu sambo mesmo” , “Água doce” (2010), “Não posso esconder o que o amor me faz”, “Pavilhão de espelhos”, “Casa pré-fabricada” e “Fogo de palha”, esta última criada em parceria com Gilberto Gil.

O novo trabalho da artista potiguar nasce do espetáculo de mesmo nome concebido pela cantora para marcar duas décadas desde sua estreia fonográfica, com o álbum “Braseiro”, de 2005.

Roberta Sá nasceu em 19 de dezembro de 1980, em Natal, capital do Rio Grande do Norte, mas ainda na infância mudou-se com a família para o Rio de Janeiro.

Desde pequena, ela conviveu com diferentes influências musicais - MPB, rock, música regional - e, apesar de também ter estudado jornalismo e trabalhado como balconista, sua paixão pela música falou mais alto.

No início dos anos 2000, Roberta participou do programa “Fama”, da Globo. Ainda que não tenha vencido, a participação foi decisiva para sua carreira.

No programa, ela conheceu Felipe Abreu, irmão da cantora Fernanda Abreu, que se tornou seu preparador vocal e a incentivou a montar um primeiro show, apresentado meses depois no Mistura Fina.

Felipe também a apresentou ao músico Rodrigo Campello, responsável, ao lado do arranjador Paulo Malaguti, pela produção de sua primeira gravação demo. Esse material acabou chegando ao roteirista Gilberto Braga, que a convidou para interpretar “A Vizinha do Lado”, de Dorival Caymmi, canção que entrou na trilha sonora da novela “Celebridade”.

Em 2005, ela lançou o seu disco de estreia, “Braseiro”, que apresentou ao público sua voz leve e afinada e marcou seu início efetivo como profissional da música.

No álbum, Roberta Sá interpreta músicas de nomes consagrados da música brasileira, como Chico Buarque (“Pelas Tabelas”), Paulinho da Viola (“Valsa da Solidão”) e Marcelo Camelo (“Casa Pré-Fabricada’).

Além disso, o disco de estreia de Roberta Sá trouxe participações especiais de Ney Matogrosso, na faixa “Lavoura” (Pedro Amorim e Teresa Cristina), e do MPB-4, em “Cicatrizes” (Miltinho e Paulo César Pinheiro).

Em 2007, Roberta Sá lançou o segundo álbum, “Que Belo Estranho Dia Pra Se Ter Alegria”, que lhe rendeu disco de ouro, dois prêmios da APCA e indicações ao Grammy Latino.

Nos anos seguintes, emplacou diversas músicas em trilhas de novelas e gravou “Minha Princesa Cordel” com Gilberto Gil, tema de abertura de “Cordel Encantado”.

Com o passar dos anos, Roberta construiu uma discografia diversificada. Trabalhos como “Quando o Canto é Reza” (2010), “Segunda Pele” (2012), “Delírio” (2015) e, mais recentemente, “Giro” (2019) mostraram sua versatilidade e seu amadurecimento artístico.

Em â??Giroâ?, por exemplo, Roberta interpreta composiÃ§Ãµes inÃ©ditas do grande nome da mÃºsica brasileira Gilberto Gil, o que reforÃ§a sua capacidade de dialogar com geraÃ§Ãµes diferentes e com a tradiÃ§Ã£o da MPB.

Roberta Sá foi casada com Pedro Luís, vocalista da banda Pedro Luís e a Parede, em um relacionamento que uniu vida pessoal e musical.

Em 19 de dezembro de 2022, no mesmo dia em que completou 42 anos, Roberta Sá foi mãe pela primeira vez. Nessa data, nasceu Lina, fruto do relacionamento com Pedro Seiler.

