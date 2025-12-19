Chay Suede entra para “Quem Ama Cuida”, próxima novela das 21h da TV Globo

Já o ator Sergio Guizé, inicialmente escalado para viver o filho desaparecido de Artur, personagem de Antonio Fagundes, milionário que morrerá no começo da trama, deixou a produção porque não teria tempo suficiente para descansar entre o fim das gravações de “Êta Mundo Melhor!” e o início do novo trabalho.
Outros nomes já confirmados no elenco incluem Isabel Teixeira, Tatá Werneck, Agatha Moreira, Isabela Garcia, Tony Ramos e Mariana Ximenes. A direção da novela ficará sob responsabilidade de Amora Mautner. Além disso, Juliana Paes recusou participar da produção por estar envolvida com a segunda temporada da série “Os Donos do Jogo”, da Netflix.
Na história, Adriana atrairá a atenção de Artur, que decidirá se casar com ela para deixá-la como herdeira de toda a sua fortuna. No entanto, o idoso será assassinado durante o noivado, e a protagonista será acusada e presa injustamente pelo crime. Após deixar o presídio, Adriana buscará vingança contra aqueles que a prejudicaram e contará com a ajuda de Pedro, filho do advogado que contribuiu para sua condenação.
A novela marcará a volta de Chay ao horário nobre da Globo um ano depois de ter protagonizado “Mania de Você” e representa uma sequência de papéis de destaque na emissora. A seguir, relembre a trajetória de Chay Suede.
Roobertchay Domingues da Rocha Filho, seu nome de batismo, nasceu em 30 de junho de 1992, em Vila Velha, EspÃrito Santo, filho de Roobertchay da Rocha e HÃ©rica Godoy.
Chay Suede iniciou sua carreira em 2010, ao participar da quinta temporada do reality show “Ídolos”, da Record TV, no qual terminou em quarto lugar.
Um ano depois, ele assumiu o papel de protagonista na versão brasileira da novela “Rebelde”, interpretando Tomás Campos Sales Penedo. Durante sua participação na novela, também integrou o grupo musical formado pelos atores da produção, a banda Rebeldes, que existiu entre 2011 e 2013.
Ele lançou seu primeiro álbum solo, intitulado “Chay Suede”, em 2013.
Em 2014, assinou contrato com a TV Globo e, nesse mesmo ano, atuou na primeira fase da novela “Império”, como o jovem José Alfredo Medeiros, o comendador.
Desde então, emplacou uma novela por ano na emissora entre 2015 e 2019. Em 2015, participou de “Babilônia”, como Rafael. Em 2016, integrou o elenco de “A Lei do Amor”, como o jovem Pedro Guedes Leitão. Em 2017, fez parte de “Novo Mundo”, interpretando Joaquim Martinho (Tinga). Em 2018, atuou em “Segundo Sol”, como Ícaro Batista, e em 2019 interpretou Domênico em “Amor de Mãe”.
Em 2022, integrou o elenco da novela “Travessia”, como Ariovaldo “Ari” Fernandes de Souza.
Em “Mania de Você”, novela exibida entre 2024 e 2025 e indicada ao Emmy Internacional na categoria de melhor telenovela, interpretou Mavi Salama Dumas.
No cinema, Chay já atuou em filmes como “Lascados”, “Jonas”, “O Banquete”, “Rasga Coração”, “Minha Fama de Mau”, “A Jaula”, “Dona Lurdes – O Filme”, entre outros.
Chay namorou atrizes famosas, como sua companheira de “Rebelde Brasil” Sophia Abrahão e a atriz Manu Gavassi.
Em 2014, Chay começou a namorar a atriz e modelo Laura Neiva. Em 2016, o casal terminou, mas reatou após um mês separados. Um ano depois, o ator a pediu em casamento em um programa da Globo comandado por Fernanda Lima. Em 2018, voltaram a se separar e meses depois reataram.
O casal se casou em 2019 e tem três filhos. Maria, a primogênita, nasceu em 2019. José, o segundo filho, nasceu em 2021 e, em 2024, nasceu Ana.
Curiosidade: Chay adotou o sobrenome artístico “Suede” em referência ao filme “Johnny Suede”.