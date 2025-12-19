Chay Suede entra para “Quem Ama Cuida”, próxima novela das 21h da TV Globo

Na história, Adriana atrairá a atenção de Artur, que decidirá se casar com ela para deixá-la como herdeira de toda a sua fortuna. No entanto, o idoso será assassinado durante o noivado, e a protagonista será acusada e presa injustamente pelo crime. Após deixar o presídio, Adriana buscará vingança contra aqueles que a prejudicaram e contará com a ajuda de Pedro, filho do advogado que contribuiu para sua condenação.