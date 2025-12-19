Fabiana Karla volta às novelas da Globo em “A Nobreza do Amor”

A última vez em que tinha atuado em uma novela havia sido em 2019, quando integrou o elenco de Verão 90.
A novela, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., se passa na década de 1920 e apresenta a história da princesa Alika, papel de Duda Santos, que junto de sua mãe, vivida por Erika Januza, deixam o reino fictício africano de Batanga após o tirano Jendal, interpretado por Lázaro Ramos, assumir o poder e se estabelecem no interior do Rio Grande do Norte, onde passam a conviver com uma realidade completamente diferente.
Nascida em 30 de outubro de 1975, no Recife, Pernambuco, a atriz teve sua primeira aparição na televisão no programa “Linha Direta”, da Globo.
Em 2003, estreou em novelas ao interpretar Célia em “Mulheres Apaixonadas”.
Fabiana também atuou em “Gabriela”, em 2012, e “Amor à Vida”, em 2013.
No ano de 2004, ingressou no humorístico “Zorra Total”, onde permaneceu até 2015 e, após a reformulação da atração, continuou no “Zorra” até 2017.
Nesse período, interpretou personagens de destaque, como Gislaine, ligada ao bordão “Isso não te pertence mais”, e Dra. Lorca, identificada pelo bordão “Isso pode!”.
Também integrou o elenco do programa “Escolinha do Professor Raimundo”, no papel de Dona Cacilda
A atriz participou, ainda, de produções como “Mister Brau”, “Malhação: Vidas Brasileiras”, do reality musical “Popstar”, 'Dança dos Famosos' e da série “Dra. Darci”, exibida pelo Multishow.
Como apresentadora, estreou em 2019 no programa “Se Joga” e também conduziu atrações como “LOL: Se Rir, Já Era!” e “Bake Off Brasil: Mão na Massa”.
No cinema, estreou em 2005 no filme “A Máquina”, no papel de Nazaré, e atuou em “Trair e Coçar É Só Começar”, de 2006, como Zefinha.
Em 2011, participou de “O Palhaço”, de Selton Mello, pelo qual recebeu indicação ao Grande Otelo de Melhor Atriz Coadjuvante.
Outros filmes de seu currículo incluem “Loucas para Casar”, “Meus Dois Amores”, “Tô Ryca”, “Crô em Família”, “D.P.A. 2 – O Mistério Italiano”, “Os Parças 2”, “De Perto Ela Não É Normal” e “De Repente Miss”.
Fabiana também construiu uma carreira sólida no teatro, iniciada em 1990 com o espetáculo “João e Maria, uma História Brasileira”, no qual interpretou Edilene Verde.
Em 2006, retornou aos palcos em “Balaio de Gatos”, no papel de Adelina, e, posteriormente, integrou montagens como “Hoje me Chamo Dinorá”, “Decameron”, “Gorda”, “A Vida em Rosa” e “Nessa Mesa de Bar”.
Na vida pessoal, Fabiana é mãe de três filhos, Beatriz, Laura e Samuel, e foi casada com o uruguaio Bruno Muniz entre 2010 e 2017 e com Diogo Mello entre 2017 e 2023.