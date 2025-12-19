Entretenimento Maroon 5 volta ao Brasil em 2026; carisma da banda da era digital O Maroon 5 tem shows confirmados para 2026, com destaque para a apresentação no Rock in Rio 2026, no dia 12 de setembro, no Palco Mundo, no Rio de Janeiro. Além disso, há outras datas europeias na turnê, como em Milão (25/06), Chambord (27/06), Dublin (30/06) e Londres (03/07). Por Flipar

Divulgação