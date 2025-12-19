Economia Beleza que atravessa o tempo: a história da cerâmica e suas expressões pelo mundo A cerâmica é um dos materiais mais importantes devido à sua versatilidade, durabilidade e utilidade desde a Antiguidade. Utilizada tanto para utensílios do cotidiano quanto para obras de arte, a cerâmica combina habilidades artísticas e técnicas. Por Flipar

Imagem de Urszula por Pixabay