Estilo de Vida Após 39 anos de espera, estátua de Santo Antônio recebe a cabeça no Ceará A estátua monumental de Santo Antônio em Caridade (CE) ganhou finalmente sua cabeça após 39 anos desde que o corpo, erguido no Morro do Serrote em 1986, ficou separado da parte superior, que permaneceu a cerca de três quilômetros de distância em uma rua local. Por Flipar

Reprodução redes sociais