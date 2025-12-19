Após 39 anos de espera, estátua de Santo Antônio recebe a cabeça no Ceará

A cabeça passou anos na rua e foi até pichada. Moradores e devotos celebraram esse marco histórico, registrado em vídeo nas redes sociais, que também promete impulsionar o turismo religioso na região.
O municipio de Caridade fica a cerca de 95 km de Fortaleza, com economia baseada na agropecuária e forte tradição religiosa.
A estátua de Santo Antônio integra um projeto maior de complexo religioso idealizado pelo Governo do Ceará e pelo município, com museu, mirante e urbanização do entorno, reforçando a importância cultural e espiritual do monumento para a comunidade local
Santo Antônio é um dos santos mais populares da Igreja Católica. Celebrado em 13 de junho, é conhecido como o “santo casamenteiro” e símbolo de amor, solidariedade e devoção aos pobres. Seu pãozinho é tido como amuleto para ter sempre comida em casa. E suas festas fazem parte das celebrações juninas pelo país.
Os santos, em geral, têm um dia para eles, que é 1º de novembro. A data homenageia todos os mártires, conhecidos ou anônimos, que foram canonizados ao longo da história. Porém, alguns santos, como Antônio, têm maior popularidade. Veja outros exemplos.
São João Batista Celebrado em 24 de junho, é um dos pilares das festas juninas e padroeiro de muitas cidades. É conhecido como o precursor de Jesus e símbolo de renovação e fé no batismo.
São Pedro Comemorado em 29 de junho, foi um dos apóstolos de Cristo e o primeiro papa da Igreja. É padroeiro dos pescadores e sua festa fecha o ciclo das festas juninas com grande animação.
São Francisco de Assis Celebrado em 4 de outubro, é o padroeiro dos animais, da ecologia e da simplicidade. Seu exemplo de humildade e amor à natureza inspira muitos brasileiros.
São Jorge Comemorado em 23 de abril, é popular especialmente no Rio de Janeiro. Representa a coragem e a proteção espiritual, sendo cultuado também nas religiões afro-brasileiras.
Santa Rita de Cássia Celebrada em 22 de maio, é conhecida como a santa das causas impossíveis. Sua vida de sofrimento e perdão a tornou símbolo de fé e perseverança.
São Sebastião Padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, sua festa é em 20 de janeiro. Mártir cristão, é invocado contra doenças e por proteção espiritual, com forte devoção popular.
Santa Luzia Comemorada em 13 de dezembro, é padroeira da visão e invocada para curas nos olhos. Sua imagem com os olhos numa bandeja é amplamente reconhecida pelos devotos.
São José Celebrado em 19 de março, foi o pai adotivo de Jesus e é padroeiro dos trabalhadores. É um dos santos mais tradicionais e respeitados pela igreja católica no Brasil.
SÃ£o Benedito Sua festa Ã© celebrada em 5 de outubro em muitas regiÃµes, embora o dia litÃºrgico seja 4 de abril. Ã? um sÃmbolo da fÃ© do povo negro e associado Ã simplicidade e caridade.
São Miguel Arcanjo Comemorado em 29 de setembro, é considerado o protetor contra o mal e líder dos anjos. É muito invocado em orações de libertação e proteção.
Santa Teresinha do Menino Jesus Comemorada em 1º de outubro, é padroeira das missões e muito amada no Brasil. Sua “pequena via” de santidade, baseada em simplicidade e amor, conquistou fiéis no mundo inteiro.
São João Bosco Celebrado em 31 de janeiro, é o padroeiro da juventude e fundador dos salesianos. Dedicou sua vida à educação de jovens pobres e marginalizados, unindo fé, ensino e afeto.
Santo Expedito Sua festa é em 19 de abril e ele é conhecido como o santo das causas urgentes. É muito popular no Brasil e invocado por quem precisa de respostas rápidas ou ajuda imediata.
SÃ£o Judas Tadeu Celebrado em 28 de outubro, Ã© conhecido como o santo das causas impossÃveis e desesperadas. Foi um dos doze apÃ³stolos de Jesus e sua devoÃ§Ã£o Ã© muito forte no Brasil, com igrejas lotadas em seu dia.
São Cristóvão Celebrado em 25 de julho, é o padroeiro dos motoristas e viajantes. Segundo a tradição, carregou o menino Jesus nos ombros ao atravessar um rio, tornando-se símbolo de proteção nas estradas.
As diversas manifestações de Maria a Santa Mãe de Jesus, também têm muitos devotos por todo o Brasil. Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do país.
Outras manifestações Marianas muito populares são N.S. das Graças (foto), N.S. de Lourdes e N.S. de Fatima.