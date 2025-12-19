Justiça condena Globo a pagar indenização milionária a ex-produtor do ‘Dominga?o do Fausta?o’ que era alvo de piadas

A emissora foi condenada a pagar uma indenização de R$ 220 mil por danos morais ao ex-produtor do programa, Renato Moreira de Lima.
A sentença, proferida pela juíza Tarsila Dantas, da 63ª vara do Rio de Janeiro, reconheceu que o profissional foi submetido a situações humilhantes e recorrentes nos bastidores e no ar.
A decisão também determinou o pagamento de horas extras e outros direitos trabalhistas devidos.
Segundo o processo, o produtor relatou ter sido alvo recorrente de brincadeiras vexatórias e comentários depreciativos, alguns exibidos publicamente.
Entre os episódios citados está o uso de uma bexiga na região genital do produtor que foi estourada por um artista.
Em outra situação, Fausto Silva teria dito que a música 'Rap do Feio', do cantor Gabriel O Pensador, seria em homenagem ao produtor.
“Ele [Renato] pensava em ser galã de Malhação, não conseguiu e acabou no Domingão”, diz Faustão no momento.
A TV Globo negou assédio moral, alegou participação voluntária do profissional e citou relação de amizade com o apresentador.
Segundo a Globo, Renato frequentava a casa de Faustão e até o acompanhou na mudança para a Band, o que provaria a ausência de conflitos.
Além disso, a emissora alegou má-fé, e afirmou que o processo buscava 'vantagem financeira indevida'.
Os argumentos foram rejeitados pela Justiça. Para a juíza responsável, a informalidade e o contexto de entretenimento não justificam práticas abusivas nem afastam a obrigação de 'respeito à dignidade do trabalhador'.
O Domingão do Faustão ficou no ar na TV Globo por 32 anos, sendo exibido de 26 de março de 1989 a 13 de junho de 2021.
Fausto Silva comandou a atração durante todo esse período, com exceção do último programa, que foi apresentado por Tiago Leifert.
Após o fim do Domingão do Faustão, o horário foi ocupado temporariamente pelo 'Super Dança dos Famosos' e, posteriormente, pelo 'Domingão com Huck', que estreou em setembro do mesmo ano.
