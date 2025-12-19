Entretenimento

Justiça condena Globo a pagar indenização milionária a ex-produtor do ‘Dominga?o do Fausta?o’ que era alvo de piadas

Um momento que parecia apenas de descontração e leveza no programa 'Domingão do Faustão' acabou indo para na Justiça.

A emissora foi condenada a pagar uma indenização de R$ 220 mil por danos morais ao ex-produtor do programa, Renato Moreira de Lima.

A sentença, proferida pela juíza Tarsila Dantas, da 63ª vara do Rio de Janeiro, reconheceu que o profissional foi submetido a situações humilhantes e recorrentes nos bastidores e no ar.

A decisão também determinou o pagamento de horas extras e outros direitos trabalhistas devidos.

Segundo o processo, o produtor relatou ter sido alvo recorrente de brincadeiras vexatórias e comentários depreciativos, alguns exibidos publicamente.

Entre os episódios citados está o uso de uma bexiga na região genital do produtor que foi estourada por um artista.

Em outra situação, Fausto Silva teria dito que a música 'Rap do Feio', do cantor Gabriel O Pensador, seria em homenagem ao produtor.

“Ele [Renato] pensava em ser galã de Malhação, não conseguiu e acabou no Domingão”, diz Faustão no momento.

A TV Globo negou assédio moral, alegou participação voluntária do profissional e citou relação de amizade com o apresentador.

Segundo a Globo, Renato frequentava a casa de Faustão e até o acompanhou na mudança para a Band, o que provaria a ausência de conflitos.

Além disso, a emissora alegou má-fé, e afirmou que o processo buscava 'vantagem financeira indevida'.

Os argumentos foram rejeitados pela Justiça. Para a juíza responsável, a informalidade e o contexto de entretenimento não justificam práticas abusivas nem afastam a obrigação de 'respeito à dignidade do trabalhador'.

O Domingão do Faustão ficou no ar na TV Globo por 32 anos, sendo exibido de 26 de março de 1989 a 13 de junho de 2021.

Fausto Silva comandou a atração durante todo esse período, com exceção do último programa, que foi apresentado por Tiago Leifert.

Após o fim do Domingão do Faustão, o horário foi ocupado temporariamente pelo 'Super Dança dos Famosos' e, posteriormente, pelo 'Domingão com Huck', que estreou em setembro do mesmo ano.

A polÃªmica com o produtor estÃ¡ longe de ter sido a Ãºnica do programa. Ao longo dos anos de exibiÃ§Ã£o, vÃ¡rios artistas tambÃ©m demonstraram desconforto com comentÃ¡rios feitos ao vivo, considerados invasivos ou desrespeitosos.

