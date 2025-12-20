Amantes do frio extremo: Novo aeroporto indica turismo em alta na Groenlândia

Com uma pista de 2.200 metros, o aeroporto permitirá a chegada de aviões maiores.
A principal companhia local a operar no aeroporto de Nuuk será a Air Greenland, que irá realizar voos para Copenhague (Dinamarca) e Reykjavik (Islândia).
A partir de junho/25, a norte-americana United Airlines oferecerá voos sazonais diretos de Newark, nos EUA.
Com capacidade para atender até 800 passageiros por hora, a estimativa é que o aeroporto impulsione significativamente o turismo e a economia local, gerando cerca de US$ 200 mil por voo.
Até agora, turistas que visitavam a Groenlândia precisavam desembarcar em cidades menores como Kangerlussuaq (foto) e Narsarsuaq, antigas bases militares da Segunda Guerra Mundial.
As autoridades esperam controlar o crescimento do número de visitantes anuais na Groenlândia para preservar o equilíbrio ambiental e a autenticidade do turismo local.
AlÃ©m do aeroporto de Nuuk, mais dois aeroportos serÃ£o inaugurados na GroenlÃ¢ndia atÃ© 2026, em Ilulissat (foto) e Qaqortoq, facilitando os deslocamentos em um paÃs com apenas 90 km de estradas asfaltadas.
Considerada a maior ilha do mundo, a Groenlândia fica localizada no extremo nordeste da América do Norte, entre o Oceano Atlântico Norte e o Oceano Ártico.
Apesar de sua proximidade geográfica com o continente americano, a ilha é politicamente e historicamente associada à Europa, uma vez que é um território autônomo da Dinamarca.
Com uma população de aproximadamente 56 mil habitantes, a maioria vivendo na costa sudoeste, a Groenlândia é uma das regiões menos povoadas do mundo.
O território da Groenlândia foi colonizado pela primeira vez por vikings no século X, liderados por Erik, o Vermelho. Posteriormente, foi incorporada à Noruega e, em 1814, passou para o controle dinamarquês.
Em 1979, o país conquistou autonomia política, e em 2009, ampliou seus poderes de autogoverno, embora questões de defesa e política externa ainda sejam geridas pela Dinamarca.
A ilha é conhecida por sua vasta camada de gelo, que cobre cerca de 80% de sua superfície, tornando-a um dos locais mais importantes para o estudo das mudanças climáticas.
Essa camada é a segunda maior reserva de gelo do planeta, perdendo apenas para a Antártida, e seu derretimento tem implicações significativas para o aumento do nível do mar.
O clima é polar, com invernos longos e frios e verões curtos e frescos. As temperaturas podem variar muito, dependendo da região.
A população da Groenlândia é pequena e concentra-se principalmente na costa oeste. A maioria dos habitantes são inuítes, descendentes dos primeiros colonos.
Os locais têm preservado tradições culturais, como a pesca, a caça de focas e baleias, e a confecção de roupas de pele para enfrentar o frio intenso.
O groenlandês e o dinamarquês são os idiomas oficiais do país.
A capital, Nuuk, com cerca de 20 mil habitantes, é o maior centro urbano, onde se concentram atividades econômicas e culturais.
Economicamente, a Groenlândia depende da pesca, especialmente do camarão e do halibute, além da extração de minérios, que são abundantes na região.
Nos Ãºltimos anos, o interesse internacional na ilha tem crescido devido ao seu potencial em recursos naturais, incluindo petrÃ³leo, gÃ¡s e minerais raros, como ouro, platina e urÃ¢nio.
O turismo está crescendo, atraído pela beleza natural da ilha e pelas atividades ao ar livre, como trilhas, caiaque e observação da vida selvagem e principalmente da aurora boreal.