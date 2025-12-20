Tridente de 1.700 anos é descoberto na Turquia; conheça as facetas desse poderoso símbolo

O tridente pode ser aquilo que possui três dentes ou pontos, mas possui um significado histórico. Foi muito utilizado para defesa na antiguidade por gladiadores e simboliza poder e força.
Diferentes áreas utilizam o tridente como uma forma de simbolismo por aquilo que defendem, ou acreditam, seja no meio militar, religioso ou na explicação das mitologias.
Por se assemelhar a uma lança, o tridente foi usado por muitos anos como uma arma branca também com intuito de pescar.
Deus grego, supremo do mar, Poseidon usava o tridente como uma arma. Principalmente para comandar as tempestades marinhas e costeiras, provocando nascentes e desmoronamentos costeiros.
Na mitologia, o Deus romano do mar e das fontes de água era Netuno. Para ele, o tridente foi uma arma mágica que concedia a seu grande poder o direito divino de dominar o mar.
Outros personagens aquáticos também utilizaram o tridente como arma e poder, É o caso do Aquaman, um super-herói, criado nos anos de 1940, das histórias em quadrinhos americanas da DC Comics.
O tridente se tornou uma marca do herÃ³i e deu a ele poderes de manipuar tanto os mares quanto a terra, e Ã© capaz de causar danos em seus inimigos.
Falando em quadrinhos, o deus grego Poseidon também foi ilustrado no famoso mangá japonês de 2017, Record of Ragnarok (Shuumatsu No Valkyrire). O anime se tornou série de sucesso na Netflix.
O tridente também está representado em A Pequena Sereia. Rei Tritão, que governa a Atantica, maneja seu todo-poderoso tridente, que lhe concede controle sobre os mares. Tritão é também pai de sete filhas, a mais notável sendo Ariel, grande personagem da história.
Um dos personagens icônicos de HQ, Brasinha (nome original Hot Stuff, the Little Devil) tinha como amigo inseparável um tridente. Ele é personagem da Harvey Comics, também responsável por Gasparzinho e Riquinho.
Em evidência por conta da guerra com a Rússia, a Ucrânia conta com um tridente em seu símbolo oficial. Trata-se do Tryzub, brasão de armas do país: um escudo azul com um tridente amarelo de um símbolo chamado tanga. Segundo explicação, o tridente no meio é símbolo do príncipe Vladimir, do século 10, responsável pelo cristianismo na Ucrânia.
Outro país que utiliza o tridente como símbolo principal é a pequena ilha de Barbados, conhecida por ser a terra natal da cantora Rihanna. O tridente no meio de sua bandeira significa a independência do Reino Unido.
O tridente já foi usado como símbolo no mundo musical. A banda sueca de black metal Watain levou o símbolo para o palco na tradicional Throne Fest, em 2019, na Bélgica.
Em outras nacionalidades, o tridente também possui o significado de proteção, mas com outro nome, como o dangpa uma lança coreana usado por guardas locais.
O tridente é o símbolo da psicologia e tem uma explicação: sua forma é a 23ª letra do alfabeto grego, sendo lido como 'psiquê'. Não existe uma explicação exata sobre o que representa o tridente na psicologia. Alguns falam em tríade da força segundo teoria de Sigmund Freud, outros dizem que significa as três teorias da psicologia (comportamentalismo, psicanálise e humanismo).
O tridente também está associado a um dos deuses supremos da religião do hinduísmo: Shiva. Na Mitologia Hindu, o tridente é conhecido como Trishula, o que representa a força e a união.
As religiões de matrizes afircanas possuem o tridente como um dos símbolos de suas entidades. É o caso do Tranca Rua na Umbanda. Ele é o responsável pela limpeza astral dos caminhos do mundo.
Outra figura da umbanda que usa o tridente para a proteção é a Pomba Gira. Ela é responsável por olhar para as mulheres contra a violência e também ajuda nas vidas amorosa e financeira.
O símbolo de poder do tridente também caminha ao lado de Exu, o senhor que domina todos os elementos que estão simbolizados em cada ponta do objeto: água, fogo e ar.
O Exu está associado ao poder sobre o mundo espiritual e dos humanos, uma espécie de mensageiro. E, como guardião, utiliza o poder do tridente para mostrar força e proteção.
Rainha da Polônia e grã-duquesa da Lituânia, Marie Louise Gonzaga (1611 - 1667) era uma forte defensora da monarquia, da perseguição religiosa, e possuía um tridente como demonstração de poder. Teve grande influência no período e conflitos com a nobreza.