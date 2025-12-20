Medo de cataclismas gera novo termo no dicionário

A Associação Americana de Psicologia (APA) introduziu o novo termo em 2017.
Segundo o órgão americano, o termo explica um “medo crônico de sofrer um cataclismo ambiental que ocorre ao observar o impacto, aparentemente inevitável, das mudanças climáticas”.
Em 2021, o termo foi incluído no renomado dicionário de Oxford. Dois anos antes, a instituição já tinha escolhido 'emergência climática' como a palavra do ano em 2019.
No Brasil, a Academia Brasileira de Letras (ABL) já reconheceu o termo 'ecoansiedade' como um nova palavra.
Segundo a ABL, o termo representa um “estado de inquietação e angústia desencadeado pela expectativa de graves consequências das mudanças climáticas e pela percepção de impotência diante dos danos irreversíveis ao meio ambiente”.
O medo constante de que os danos causados pelas atividades humanas ao planeta sejam irreversíveis é uma preocupação crescente.
Segundo estudiosos, o interesse pelo tema tem aumentado também por conta de uma maior frequência de temporais e enchentes nos últimos anos.
'Não é uma patologia, mas um fenômeno que tem a ver com essas emoções desconfortáveis, como angústia, tristeza, impotência e até raiva em relação às mudanças climáticas', destacou o coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse da PUC-RS, Christian Kristensen.
Ana Lizete Farias, psicanalista e doutora em Meio Ambiente pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), afirmou ao jornal O Globo que essa situação é 'uma consequência da crise no estilo de vida coletivo' causada pelas mudanças climáticas.
'Enquanto fator de estresse ambiental, as alterações climáticas têm o diferencial de serem uma ameaça real em curso e em desenvolvimento', disse ela.
'Não há um perfil específico entre os que são afetados por ela [ecoansiedade], porém é mais comum entre aqueles que se preocupam com as questões ambientais e que são mais suscetíveis a casos de depressão e ansiedade', explicou.
Especialistas no Brasil afirmam que há poucos estudos acadêmicos sobre ecoansiedade no país, mas em outros lugares o tema já vem sendo bastante explorado pela comunidade científica.
Pesquisadores da Universidade de Bath, na Inglaterra, realizaram um dos maiores estudos já feitos sobre o tema até agora. Foram entrevistados 10 mil jovens de 16 a 25 anos em 10 países, um deles o Brasil.
Os dados do estudo foram divulgados na revista científica 'The Lancet Planetary Health' e mostraram que, entre os países analisados, 59% dos jovens estão muito ou extremamente preocupados com as mudanças climáticas.
Quando se faz um recorte apenas do Brasil, 67% dos jovens demonstraram estar muito apreensivos com a crise climÃ¡tica.
Outra estatística que chamou a atenção foi: 40% dos jovens disseram que resistem em ter filhos por causa das mudanças climáticas, e 75% acham que 'o futuro é assustador'.
Os governos não estão tomando medidas suficientes para resolver o problema para 65% dos entrevistados.
'Os jovens têm sido mais afetados porque em geral não possuem experiências 'de passado' sem a presença desses eventos climáticos extremos', enfatizou Caroline Hickman, da Universidade de Bath e da Aliança de Psicologia Climática.
Outros estudos mostram que se envolver em ações para reduzir as mudanças climáticas pode ajudar a lidar com a ansiedade climática e melhorar o bem-estar.