Galeria Quando o Papa encontra o santo: a visita histórica a São Charbel A ida de Leão 14 ao túmulo de São Charbel em 1º de dezembro de 2025 marcou a primeira vez que um Papa esteve fisicamente no local. O gesto foi recebido como sinal de esperança para o Líbano, mergulhado em crise. A visita integrou sua primeira viagem apostólica fora da Itália. Por Flipar

reprodução de video