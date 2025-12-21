Estilo de Vida Saúde e beleza no verão! Dicas para a pele e os cabelos Com o verÃ£o, que comeÃ§a em 21 de dezembro, aumenta a exposiÃ§Ã£o ao sol, Ã Ã¡gua do mar e ao cloro das piscinas. Ã? preciso redobrar os cuidados com a pele e os cabelos. Veja dicas importantes para que vocÃª possa curtir a estaÃ§Ã£o em prejudicar a saÃºde e a beleza! Por Flipar

pixabay