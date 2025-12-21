Dicas para economizar energia no verão

Cuidado ao lavar roupa. Primeiro, algumas peÃ§as podem ser limpas na mÃ£o, no tanque ou no chuveiro. Pode ser mais desconfortÃ¡vel, mas vai economizar bastante. Ainda quer lavar na mÃ¡quina? Sem problemas, mas espere ela ter muita roupa para nÃ£o lavar mais de uma vez. E cuidado com o sabÃ£o para nÃ£o ter que enxaguar novamente.