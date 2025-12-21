Galeria

Cidade mais antiga dos EUA fica fora do território americano

A cidade de San Juan, capital de Porto Rico, apareceu recentemente no top 5 de ranking das melhores cidades para se viver na América Latina da revista britânica “The Economist”.

Por Flipar
Bjorn Soderqvist/Wikimedia Commons

De acordo com o ranking, a cidade ocupa a quarta colocação e tem como destaque suas atrações culturais e a qualidade dos serviços de saúde.

MusikAnimal/Wikimedia Commons

Buenos Aires, capital da Argentina, aparece na liderança, seguida por outras duas capitais sul-americanas: Montevidéu, no Uruguai, e Santiago, no Chile.

Omar Medina por Pixabay

A cidade brasileira mais bem posicionada no ranking é o Rio de Janeiro, na sétima colocação, uma acima de São Paulo.

- Reprodução do X @TripTravelTrs

Porto Rico é um território não incorporado aos Estados Unidos desde 1898, com o status de Estado Livre Associado, possuindo uma Constituição própria e governo local, mas seus poderes são limitados.

Reprodução

Os pouco mais de 3,2 milhões de habitantes de Porto Rico têm passaporte americano, podem transitar livremente entre a ilha e o país, mas não têm direito a voto na eleição presidencial dos Estados Unidos. O território possui bandeira própria e com ela compete nos Jogos Olímpicos, por exemplo.

Arturo de La Barrera/Wikimedia Commons

A capital San Juan é considerada a cidade mais antiga dos Estados Unidos. Fundada em 1521, não compõe o estado Americano, mas ainda assim é parte de seu território.

Thief 12/ Carlo Giovanetti wikimedia commons

Porto Rico foi colônia da Espanha por quatro séculos. Como consequência da Guerra Hispano-Americana, o território acabou cedido aos Estados Unidos. Assim, espanhol e inglês são as línguas oficiais da ilha.

Diego F. Parra pexels

Vários artistas conhecidos nasceram na ilha de Porto Rico. É o caso, por exemplo, do premiado ator Benício del Toro.

Canal 22/Wikimedia Commons

Benício del Toro foi premiado com o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2001 por “Traffic”, filme de Steven Soderbergh.

Reprodução/Youtube

Antes de del Toro, outro ator de origem porto-riquenha, José Ferrer, ganhou o Oscar. Em 1960, ele foi premiado por seu trabalho em “Cyrano de Bergerac', de Michael Gordon.

Domínio Público/Wikimedia Commons

A atriz Rita Moreno, nascida em Himacao, na costa leste de Porto Rico, foi a primeira natural da ilha a conquistar a estatueta. Em 1962, ela foi premiada na categoria Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel no clássico “West Wide Story” (“Amor, Sublime Amor”).

Peabody Awards/Wikimedia Commons

Um dos mais badalados atores de Hollywood na atualidade, Joaquim Phoenix nasceu na capital porto-riquenha San Juan.

divulgação/warner bros.

Vencedor do Oscar de Melhor Ator de 2020 por “Coringa”, Phoenix voltou a encarnar o vilão em “Coringa 2”, de 2024, estrelado também por Lady Gaga.

Divulgação

San Juan Ã© tambÃ©m a cidade natal de RaÃºl JuliÃ¡ (â??O Beijo da Mulher Aranhaâ? e â??A FamÃ­lia Adamsâ?), ator morto em 1994, aos 54 anos, em decorrÃªncia de complicaÃ§Ãµes de um derrame.

Youtube Canal The Bobbie Wygant Archive

O ator Luis Guzmán, que tem trabalhos de destaque em filmes de diretores como Steven Soderbergh e Paul Thomas Anderson, é outro astro natural de Porto Rico.

Reprodução/Instagram

Nos últimos anos, Guzmán atuou em séries famosas. Uma delas é “Narcos” (2015), que tem o brasileiro Wagner Moura no papel do narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

Reprodução

Outra personalidade nascida na ilha é Rick Martín. Astro pop da música latino-americana, ele ficou famoso como vocalista da banda Menudo, nos anos 80. Todos os integrantes do grupo eram de origem porto-riquenha.

Instagram @ricky_martin

Veja Mais