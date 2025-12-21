Games que conquistaram o Oscar dos jogos eletrônicos: de 1997 até hoje

1997: GoldenEye 007 - Baseado no 17.º filme da franquia sobre James Bond (famoso agente secreto britânico) de 1995, o jogo eletrônico em primeira pessoa foi publicado pela Nintendo para o console Nintendo 64. O jogo também apresenta o modo multijogador em tela dividida com, no máximo, quatro jogadores dispostos em diversos ambientes inspirados por cidade famosas ao redor do mundo.
1998: The Legend of Zelda: Ocarina of Time - Desenvolvido pela Nintendo para o Nintendo 64, o jogo foi lançado no Japão como o primeiro da franquia Zelda com tecnologia 3D. Este jogo de aventura conta a história do menino Link que tenta proteger a Relíquia Sagrada das mãos de Ganondorf, o Rei dos Ladrões de Gerudo. Além de definir um estilo posteriormente muito copiado, é considerado o melhor jogo de todos os tempos e apresenta uma trilha sonora incrível de clássicos reconhecidos por muita gente
1999: The Sims - Um dos simuladores de vida real em 2D para PC mais conhecidos dos últimos anos, o jogo foi criado pelo designer de Jogos Will Wright, produzido pela Maxis e distribuído pela Eletronic Arts. Ao longo de 3 estágios de vida (recém nascido, criança e adulto) o jogador controla a vida dos personagens em tarefas do dia a dia, como preparar comida, comer, trabalhar, dormir, limpar a casa, e outras ações de caráter interpessoal.
2000: Diablo II - Sucessor do jogo Diablo, o clássico RPG de ação para PC foi desenvolvido pelo estúdio Blizzard e distribuído pela Blizzard Entertainment. Em clima sombrio, trilha sonora imersiva e bem composta, o jogador é apresentado ao desafio de perseguir o misterioso Errante Sombrio e combater os habitantes do inferno enquanto desvenda o destino dos Males Supremos, Diablo, Mefisto e Baal.
2001: Halo: Combat Evolved - Desenvolvido pela Bungie e publicado pela Microsoft Game Studios, este é um jogo de tiro em primeira pessoa que se ambienta em um mundo de ficção científica militar no século XXVI. Halo narra a história de um supersoldado cibernético que conta com a ajuda de Cortana, inteligência artificial, na batalha contra alienígenas.
2002: Battlefield 1942 - Desenvolvido pela DICE e distribuído pela Electronic Arts, foi o primeiro jogo da série Battlefield. Em primeira pessoa, o jogador tem acesso a uma grande variedade de veículos, tanques, jipes, aviões, navios e submarinos dentro dos quais passa por ambientes inspirados em batalhas da Segunda Guerra Mundial.
2003: Call of Duty - Primeiro lançamento da franquia Call of Duty pela Microsoft Windows. O jogo é focado no jogador e em estilo de primeira pessoa ao simular combates de esquadrões e infantaria da Segunda Guerra Mundial.
2004: Half-Life 2 - Lançado em 2004 pela Valve Corporation, trouxe expressivas inovações para o universo dos jogos eletrônicos e se tornou um sucesso, ganhando prêmios importantes, como 'Jogo do Ano' e 'Jogo da Década'. Em forma de suspense, o jogador é apresentado aos desafios do cientista pesquisador Gordon Freeman, que se encontra numa Terra invadida por aliens, de recursos esgotados e população humana vulnerável.
2005: God of War - Lançado para PlayStation 2, ação e aventura se misturam intensamente neste jogo desenvolvido pela Santa Monica Studio e publicado pela Sony Computer Entertainment como o primeiro título da série com o mesmo nome e o terceiro cronologicamente. Com inspirações na mitologia grega, o jogo se passa na Grécia antiga na qual o protagonista Kratos (um guerreiro espartano) serve aos deuses do Olimpo na tentativa de obter a famosa Caixa de Pandora para se vingar pelas mortes equivocada
2007: Call of Duty 4: Modern Warfare - desenvolvido pela Infinity Ward e publicado pela Activision para Microsoft Windows, PlayStation 3 e Xbox 360, é o primeiro jogo a ter uma classificação M (Mature) nos Estados Unidos. Situado em um cenário moderno de lugares, como Reino Unido, Médio Oriente, Azerbaijão, Rússia e Ucrânia em 2011, o jogo permite que o jogador assuma o papel de vários personagens durante a campanha embora se passe sob a perspectiva de um fuzileiro americano e de um soldado do
2008: LittleBigPlanet - Desenvolvido para PlayStation, é um jogo de aventura conhecido e querido pela possibilidade de se jogar em conjunto com amigos. O título permite que se entenda de início um pouco da essência do jogo, isto é, um planeta que, embora se resuma à tela, possui grande capacidade de expansão por intermédio de modificações de cenários e criações de regras específicas pelo próprio jogador.
2009: Uncharted 2: Among Thieves - Segundo título principal da série “Uncharted” foi desenvolvido pela Naughty Dog e publicado pela Sony Computer Entertainment exclusivamente para PlayStation 3 em terceira pessoa. Série de grande sucesso, é mais conhecido pelo seu caráter de ação, no qual o jogador incorpora o personagem Nathan Drake, um caçador de tesouros que se alia à colega, Chloe Frazer, a fim de encontrar a cidade perdida de Shambala.
2011: The Elder Scrolls V: Skyrim - Desenvolvido pela Bethesda Game Studios e publicado pela Bethesda Softworks, foi vencedor de mais de 200 prêmios de Jogo do Ano. Como quinto jogo da série The Elder Scrolls, seguindo The Elder Scrolls IV: Oblivion, esta releitura dos clássicos de RPG reimagina a obra-prima de fantasia épica com um senso inovador de escala, profundidade e imersão, cuja tecnologia foi inspiradora para muitos jogos. O jogador de Skyrim consegue se divertir e ter momentos de humor
2012: Journey - Jogo eletrônico independente desenvolvido pela That Game Company para PlayStation 3, PlayStation 4 e Microsoft Windows. A jornada é o foco principal neste jogo, no qual o jogador (sozinho ou acompanhado) movimenta-se em um mundo misterioso de ruínas e areia para descobrir seus segredos ao som de uma trilha sonora que foi indicada a 'Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual' do prêmio Grammy.
2013: The Last of Us - Um dos jogos mais memoráveis e amados pelos consumidores dos games de ação-aventura em terceira pessoa, foi desenvolvido pela Naughty Dog e publicado pela Sony Computer Entertainment para PlayStation 3. No jogo, a sobrevivência em um cenário pós-apocalíptico e a relação entre os personagens Joel e a adolescente Ellie é a essência de um enredo, que prende o jogador do começo ao fim.
2014: Dragon Age: Inquisition - O terceiro jogo principal da franquia foi desenvolvido pela BioWare e publicado pela Electronic Arts para Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One. No jogo, o jogador se torna o salvador de Thedas ao desempenhar o papel de Inquisidor ou a Inquisidora, cujo intuito é salvar o mundo de si mesmo.
2015: Fallout 4 - Sua proposta é ser um dos mais ambiciosos da Bethesda Game Studios, é o quinto título principal da série Fallout. Destinado a Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One, o jogo é ambientado em mundo aberto destruído pela guerra nuclear. O jogador precisa usar cada segundo para lutar por sobrevivência, além de deter um grande poder de escolha na reconstrução de Wasteland.
2016: Overwatch - Estilo multijogador de tiro em primeira pessoa, desenvolvido e publicado pela Blizzard Entertainment para Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One. Em um tempo pré-determinado, os jogadores trabalham em equipe para defender pontos de controle ou acompanhar cargas ao longo de mapas elaborados e repletos de detalhes.
2017: The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Desenvolvido pela Nintendo Entertainment Planning & Development e publicado pela Nintendo, dessa vez lançado mundialmente para Wii U e Nintendo Switch, o jogo foi novamente ganhador do D.I.C.E Awards. A história tem Link novamente como personagem principal, mas agora apresenta um mundo aberto e explorável, com diferentes missões e quebra-cabeças em uma jogabilidade muito mais avançada que permite a conclusão de objetivos na ordem que o jogador quise
2018: God of War: Desenvolvido pela Santa Monica Studio e publicado pela Sony Interactive Entertainment (SIE) para o PlayStation 4, é o oitavo título da série God of War. Intitulado com o mesmo nome que o jogo de 2005, esta versão, porém, foi inteiramente baseada na mitologia nórdica e tem como característica principal a longa duração de suas missões.
2019: Untitled Goose Game - Desenvolvido pela House House e publicado pela Panic, o jogo foi lançado para Microsoft Windows, macOS e Nintendo Switch. De estilo “pastelão” e não linear, o jogador controla um ganso e é encarregado com uma série de desafios para perturbar personagens humanos em um vilarejo.
2020: Hades - Com icônicos personagens da mitologia grega, Hades foi desenvolvido e publicado pela Supergiant Games para Microsoft Windows, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Na pele do imortal Príncipe do Submundo, Zagreu, o jogador usa os poderes e as armas fornecidas pelos deuses do Olimpo para fugir de Hades em uma aventura mítica.
2021: It Takes Two – Desenvolvido pela Hazelight Studios e publicado pela Electronic Arts, foi lançado para PlayStation, Xbox e PC. Totalmente cooperativo, o jogo acompanha Cody e May, um casal transformado em bonecos que deve enfrentar desafios criativos para reconstruir sua relação em uma jornada repleta de ação e emoção.
2022: Elden Ring – Desenvolvido pela FromSoftware e publicado pela Bandai Namco Entertainment, foi lançado para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Com mundo aberto e narrativa criada em parceria com George R. R. Martin, o jogo coloca o jogador como um Maculado em busca do Anel Prístino, explorando um vasto reino repleto de inimigos, segredos e desafios típicos da franquia Souls.
2023: God of War Ragnarök – Desenvolvido pela Santa Monica Studio e publicado pela Sony, foi lançado para PlayStation 4 e 5. A sequência traz Kratos e Atreus em uma jornada épica pelos reinos nórdicos, unindo ação intensa e narrativa emocionante que garantiram o prêmio de “Game of the Year” no D.I.C.E. Awards 2023.
2024: Baldur’s Gate 3 – Desenvolvido e publicado pela Larian Studios, venceu o D.I.C.E. Awards pelo enredo envolvente e liberdade de escolhas. Inspirado em Dungeons & Dragons, combina narrativa rica e estratégia em um RPG que definiu o gênero no ano.
2025: Astro Bot – Desenvolvido pela Team ASOBI e publicado pela Sony, o exclusivo de PlayStation 5 traz o robô Astro em uma aventura de plataforma criativa e nostálgica. Com jogabilidade refinada e homenagens à história do console, venceu o D.I.C.E. Awards 2025 como “Game of the Year”.