Giorgio Armani incluía a ‘planta da ressurreição’ num dos seus produtos

Além de sua carreira na moda, o estilista italiano Giorgio Armani, que morreu no dia 4 de setembro de 2025, se destacava também por sua linha de cosméticos.

Um desses produtos, o Crema Nera, usa um ingrediente que chama a atenção: a Myrothamnus flabellifolia, conhecida como 'planta da ressurreição'.

Nativa da África, esta planta sobrevive à desidratação quase total (perdendo até 95% de sua água) e depois 'revive' com a chuva.

Essa planta produz antioxidantes extremamente potentes para se proteger, que são benéficos para proteger a pele humana contra danos e envelhecimento.

A professora Jill Farrant, consultora científica de Armani, foi quem redescobriu essas plantas em 1993.

Ela estuda a planta até hoje e inclusive já publicou vários artigos com suas análises.

'Das 135 plantas de ressurreição existentes, apenas três ou quatro crescem na Europa. O restante está na África', salientou ela.

Armani escolheu a espécie não só por sua eficácia, mas também por estar aprovada para uso cosmético na China, mercado estratégico para a marca.

As plantas para os cosméticos são obtidas principalmente do Zimbábue, em acordo com práticas sustentáveis defendidas por pela cientista Farrant.

A ex-consultora do estilista dedica parte de sua pesquisa e recursos para evitar a extinção da espécie e apoiar estudantes e comunidades locais. Saiba mais curiosidades sobre a 'planta da ressureição'!

Ela tem folhas pequenas, rígidas e em forma de leque, que ficam escuras e ressecadas na estiagem, recuperando-se rapidamente com a água.

A planta cresce em locais rochosos, exposta ao sol intenso e a condições áridas, decompondo lentamente as rochas ao seu redor e ajudando a formar solo.

Em comunidades africanas, a planta é usada para tratar feridas, resfriados, tosse e dores de estômago, além de ser considerada símbolo de renovação e esperança.

Apesar de ser considerada uma das mais potentes em termos de resistência, a Myrothamnus flabellifolia não é a única 'planta de ressureição' que existe. Há pelo menos 135 espécies desse tipo conhecidas.

Seu nome em línguas locais reforça sua fama: em isiZulu, é chamada Uvukakwabafile (“aquele que acorda os mortos”), e em Shona é Mufandichumuka (“aquele que revive”).

Giorgio Armani faleceu aos 91 anos por causas associadas à idade. O Grupo Armani informou que o criador trabalhou até seus últimos dias.

