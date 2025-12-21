Assassinatos que causaram revolta e perplexidade no Brasil

Manfred e Marisia von Richthofen - Foram mortos a mando da filha, Suzane (com eles na foto). Ela estava interessada na herança e planejou o crime ocorrido em 31/10/2002, em São Paulo. O namorado dela e um comparsa executaram o crime. Todos foram presos. Mas Suzane já está solta, montou um negócio própria, casou, teve filho e faz faculdade.