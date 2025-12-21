Assassinatos que causaram revolta e perplexidade no Brasil

João Gabriel Cardim - O jovem de 16 anos foi atropelado por uma moto a mais de 150 km/h pilotada pelo modelo Bruno Krupp, em 31/7/2022. O impacto foi tão violento que uma perna do jovem foi arrancada e encontrada a 50 metros de distância.
Krupp chegou a ser preso, depois passou a responder ao processo em liberdade, desrespeitou as medidas cautelares e a Justiça emitiu um novo mandado de prisão contra ele.
Henry Borel - O menino de 4 anos morreu em 8/3/2021, em decorrência de hemorragia interna por ação contundente. O padrasto, ex-vereador Dr. Jairinho, e a mãe Monique Medeiros,foram acionados pelo crime.
O pai da criança, Leniel Borel, se elegeu vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo PP nas eleições de 2024. Ele recebeu 34.359 votos e foi o oitavo candidato mais votado para o cargo na capital fluminense.
Rafael Winques - O menino de 11 anos foi encontrado morto numa caixa no Rio Grande do Sul, em maio de 2020. Ele foi estrangulado. A mãe Alexandra Dougokenski foi condenada a 30 anos de cadeia pelo crime.
Bruno Pereira e Dom Phillips - O indigenista brasileiro, de 41 anos, e o jornalista britânico, de 57, foram mortos a tiros, em 5/6/2022, por criminosos que faziam pesca ilegal na Amazônia. Os assassinos foram presos.
Eliza Samudio - Foi morta em 10/6/2010, aos 25 anos, em Minas Gerais, a mando do goleiro Bruno Fernandes, que não queria assumir o filho com a modelo. Bruno foi condenado a 22 anos de prisão, mas já está solto. O corpo nunca foi encontrado.
Manfred e Marisia von Richthofen - Foram mortos a mando da filha, Suzane (com eles na foto). Ela estava interessada na herança e planejou o crime ocorrido em 31/10/2002, em São Paulo. O namorado dela e um comparsa executaram o crime. Todos foram presos. Mas Suzane já está solta, montou um negócio própria, casou, teve filho e faz faculdade.
O menino de 6 anos foi arrastado por 7 km pendurado a um carro durante a fuga de assaltantes no Rio de Janeiro. Cinco pessoas foram condenadas pelo crime.
Sandra Gomide - A jornalista de 32 anos foi morta a tiros, em 20/8/2000, pelo ex-namorado, Antonio Marcos Pimenta Neves, o diretor de redação do jornal Estado de SP. Ele foi preso, condenado pelo crime.
Galdino Jesus - O índio pataxó de 45 anos dormia num ponto de ônibus em Brasília quando foi queimado vivo por 5 homens em 20/4/1997. Todos foram condenados.
Massacre em Realengo - Doze estudantes da Escola Municipal Tasso da Silveira, na zona oeste do Rio, foram mortos a tiros, em 7/4/2011, pelo ex-aluno Wellington Oliveira (foto), que acabou sendo morto por um policial.
Eloá Pimentel - A jovem de 15 anos foi morta com 2 tiros pelo ex-namorado após ser mantida em cárcere privado por 100 horas. Os momentos de terror foram acompanhados com ampla cobertura da imprensa. Lindemberg Alves Fernandes foi condenado à prisão.
Daniella Perez - A atriz tinha 22 anos quando foi assassinada com 18 golpes de tesoura, em 28/12/1992, por Guilherme de Pádua, seu parceiro na novela 'De Corpo e Alma', e a mulher dele, Paula Thomaz. Ambos foram condenados a quase 20 anos de prisão, mas após 6 anos foram soltos. Guilherme morreu em 2022.
Liana Friedenbach e Felipe Caffé - Liana, de 16 anos, e Felipe, de 19, foram mortos num acampamento na Grande São Paulo. Eles foram torturados e mortos por bandidos que os renderam na barraca. Cinco foram condenados pelo crime.
Vítimas do atirador do cinema - Três pessoas foram mortas quando Mateus Meira (foto), de 24 anos, atirou a esmo dentro do cinema no Shopping Morumbi, em São Paulo, em 3/11/1999. Ele foi preso e depois ficou detido num hospital psiquiátrico.
Bernardo Boldrini - O menino de 11 anos morreu em 4/4/2014 por superdosagem de remédio dado pela madrasta Graciele Ugulini. Ela, o pai do menino, Leandro, e dois cúmplices foram presos. O corpo da criança foi encontrado 10 dias depois do crime.
Patricia Acioli - A juíza de 47 anos foi assassinada com 21 tiros, em 12/8/2011, por dois milicianos que estavam sendo julgados por ela, em Niterói.
Marielle Franco - A vereadora foi executada a tiros no Rio de Janeiro, aos 38 anos, em 14/3/2018. O policial reformado Ronnie Lessa e o ex-militar Élcio Queiroz foram presos pelo crime.
Dorothy Stang - A missionária americana/brasileira, de 73 anos, foi morta em 12/2/2005, no Pará, a mando de um fazendeiro. Ele e os pistoleiros foram condenados.
Chico Mendes - O seringueiro e ativista ambiental foi morto a tiros, aos 44 anos, em 22/12/1988, no Acre. O fazendeiro Darly Alves da Silva foi condenado e preso pelo assassinato.
Tim Lopes - O jornalista de 51 anos foi torturado e morto por traficantes da favela Vila Cruzeiro (RJ) em 2/6/2002. Bandidos foram condenados pelo crime. Apenas alguns restos mortais do repórter foram encontrados.
Marcos Matsunaga - Aos 41 anos, o empresário foi morto e esquartejado pela mulher Elize, em 30/5/2012, em São Paulo. Ela foi presa, mas depois foi solta, chegou a trabalhar como motorista de aplicativo e migrou para o ramo de costura.
Mônica Granuzzo - Aos 14 anos, ela foi morta, em 16/6/1985, quando tentava escapar de Ricardo Sampaio, que queria estuprá-la. Granuzzo caiu do sétimo andar do prédio. Ricardo levou o corpo para um barranco. Foi condenado a 20 anos de prisão.
Ângela Diniz - A atriz de 32 anos foi assassinada com 4 tiros no rosto, em 30/12/1976, pelo ex-companheiro, Doca Street, que não aceitava a separação. Ele foi condenado a 15 anos de prisão, após pressão popular (um marco do movimento feminista no Brasil).
Maria do Carmo Alves - Aos 46 anos, foi morta em 23/1/2003, pelo cirurgião Farah Jorge, com quem manteve relação amorosa por 20 anos. Seu corpo esquartejado foi encontrado 3 dias após o crime. Ele foi condenado e se matou em 2017.
Isabella Nardoni - A menina de 5 anos foi jogada pela janela de um apartamento, no sexto andar de um prédio em São Paulo. O pai Alexandre Nardoni e a madrasta Anna Carolina Jatobá foram condenados pelo crime.
Fernanda Cabral - A estudante de 22 anos morreu em 28/3/2022, após 13 dias de internação. Ela foi envenenada. A madrasta Cintia Mariano foi presa, acusada também de tentar matar o irmão de Fernanda. Ele, porém, percebeu o gosto amargo do feijão e parou de comer.