Animais que invadem as casas com mais frequência durante o verão

Com a chegada do verão no dia 21 de dezembro, o aumento das temperaturas e da umidade favorece a presença de animais dentro das residências.

Por Flipar
Marcello Casal Jr/Agencia Brasil

O problema afeta desde apartamentos até casas térreas, tanto em áreas rurais como em ambientes urbanos com elevada densidade populacional.

Boaventuravinicius wikimedia commons

Além do incômodo, alguns desses animais podem causar riscos à saúde, contaminar alimentos ou provocar acidentes.

Imagem gerada por inteligência artificial

Entender por que essas espécies de animais aparecem e como evitá-los é essencial para reduzir a infestação nos meses mais quentes.

reprodução tv globo

MOSQUITOS -O calor acelera o ciclo de vida dos mosquitos, que se reproduzem em água parada, comum após chuvas de verão. Ambientes urbanos oferecem inúmeros pontos propícios para a proliferação.

Wikimedia/Domínio Público

Para evitar, é fundamental eliminar recipientes com água acumulada, manter ralos limpos e usar telas em portas e janelas. Repelentes ambientais ajudam a reduzir a presença dentro de casa.

Reprodução

BARATAS - As baratas se beneficiam do calor para se reproduzir mais rapidamente e buscam abrigo em cozinhas e banheiros. Restos de comida e umidade favorecem sua permanência.

annemiek59/Pixabay

A prevenção inclui manter alimentos bem fechados, lixo sempre tampado e frestas vedadas. A limpeza frequente de ralos e áreas escondidas é essencial.

Divulgação

FORMIGAS - No verão, as formigas intensificam a busca por alimentos, especialmente açúcar e gordura. Pequenas migalhas já são suficientes para atrair colônias inteiras.

flickr - Judy Gallagher

Para evitar, tem que higienizar superfícies, armazenar alimentos em recipientes fechados e eliminar caminhos de acesso. Produtos naturais, como vinagre, ajudam a afastá-las.

Veganbaking.net wikimedia commons

MOSCAS - As moscas se multiplicam rapidamente no calor e são atraídas por resíduos orgânicos. A presença constante indica falhas no manejo do lixo doméstico.

Muhammad Mahdi Karim wikimedia commons

Manter o lixo fechado, lavar frutas antes de guardar e proteger janelas com telas são medidas eficazes. A limpeza de ralos também reduz a atração.

- Reprodução / Youtube Canal BBC News Brasil

MARIPOSAS - Mais comuns à noite, as mariposas são atraídas por luz artificial e entram facilmente nas casas durante o verão. Algumas espécies também afetam roupas e tecidos.

FLPA / Malcolm Schuyl / East News

Reduzir luzes externas, fechar janelas à noite e manter armários secos ajuda a evitar o problema. O uso de telas é uma solução simples e eficaz.

Dumi - Wikimedia Commons

Pixabay

A prevenção passa pela limpeza regular, redução de insetos e eliminação de entulhos. Manter a casa organizada diminui os abrigos disponíveis.

Casa Laranja - Flickr

