Marcos Oliveira, o Beiçola da “Grande Família”, recebe presente após pedido viral nas redes

A solicitação apareceu em uma postagem que viralizou, na qual o ator segurava uma plaquinha com o item desejado. A resposta veio rapidamente: a própria marca da máquina desejada comentou que atenderia ao pedido, garantindo o presente de Natal.
Outros residentes do Retiro também participaram da iniciativa, compartilhando desejos semelhantes. A instituição, que abriga artistas que precisam de ajuda, inaugurou recentemente um bistrô, aliás. E Marcos fez incentivos às pessoas a visitarem o espaço.
Ele disse: 'Oi, gente. Estamos aqui no Bistrô do Retiro dos Artistas, e quero convidar vocês todos para tomar um café, tomar um chopp, comer uma refeição maravilhosa. Aí você vai encontrar pessoas ilustres, artistas renomados.'
Após idas e vindas, Marcos Oliveira, enfim, passou a morar no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, em abril de 2025.
Em fevereiro, o ator Stepan Nercessian chegou a comentar sobre a situação vivida por Marcos Oliveira. “Várias vezes ele ia para lá, muitas vezes ele desistia, não queria ir”, lembrou Nercessian em entrevista para a coluna Gente, da revista Veja.
Cida Cabral, administradora do Retiro dos Artistas, disse que a casa destinada a “Beiçola” foi doada por Marieta Severo, que foi colega de elenco do ator na bem-sucedida série “A Grande Família”. A atriz costuma destinar recursos para construção de residências no local.
Ao jornal “O Globo”, Rose Scalco, advogada e amiga de Marcos Oliveira, declarou que o ator sobrevive somente com a aposentadoria de um salário mínimo e ganhos por trabalhos eventuais, uma renda insuficiente para que ele pague aluguel.
Scalco contou que o ator sofreu duas ações de despejo e teve ajuda financeira das influenciadoras Deolane Bezerra e Martina Oliveira. No entanto, ainda assim ele precisou deixar o apartamento em que morava.
Rose Scalco ainda revelou que ela e outros amigos ajudam o ator com despesas essenciais. Segundo a advogada, a atriz e comediante Tatá Werneck, por exemplo, paga o plano de saúde de Marcos.
Em outubro de 2023, Marcos Oliveira causou comoção entre seus seguidores ao dizer que estava sem dinheiro até mesmo para a alimentação.
â??Oi, gente, estou precisando muito de trabalho. Quero trabalhar porque preciso ter a minha dignidade de volta. Estou bem, melhorando (de uma cirurgia). Estou sem comer desde ontem. Por favor, me ajudeâ?, suplicou.
Ao se sensibilizar com o apelo do ator, a advogada Deolane Bezerra foi visitá-lo e fez uma doação de R$ 50 mil para ele.
Marcos Oliveira comentou a publicação com um agradecimento e esclarecendo que ficou em condições financeiras ruins por ter sido vítima de um golpe.
Localizado no bairro Pechincha, na zona oeste do Rio de Janeiro, o Retiro dos Artistas é uma instituição sem fins lucrativos que acolhe artistas em condições de vida precárias, com dificuldades financeiras ou sem suporte familiar.
Atualmente, cerca de 50 pessoas são acolhidas no local, que tem uma estrutura completa, com piscina, biblioteca, cinema, teatro, salão de beleza e outras opções de entretenimento.
Marcos Oliveira ficou célebre pela interpretação do personagem Beiçola em “A Grande Família”. A série estreou na Globo em 2001 e durou 14 temporadas. O último episódio foi ao ar em setembro de 2014.
O elenco contava ainda com Pedro Cardoso (Agostinho Carrara), Marco Nanini (Lineu), Marieta Severo (Dona Nenê), Lúcio Mauro Filho (Tuco), Guta Stresser (Bebel), Andréa Beltrão (Marilda), entre outros.