Animais Pra quem não viu: cardume de peixe-espada ataca banhistas Um incidente ocorrido em janeiro de 2025 é lembrado até hoje por evidenciar algo raro de acontecer nas praias: sete banhistas foram feridos por um cardume de peixe-espada na Praia da Baleia, em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Por Flipar

reprodução/tv globo