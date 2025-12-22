Celebridades e TV Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separam Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciaram o fim do namoro no dia 22 de dezembro de 2025, após uma crise nos últimos meses, com discussões frequentes e desgaste causado por agendas intensas e diferenças de interesses. A decisão foi comunicada em conjunto nas redes sociais, com pedido de privacidade. Por Flipar

reprodução instagram