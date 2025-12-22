Quais são os melhores? Veja ranking dos filmes da saga Harry Potter

8º lugar: Harry Potter e O Enigma do Príncipe - O sexto filme da história ocupa o último lugar pela desapontamento de muitos fãs. que esperavam mais. Isso porque o livro é ótimo, com detalhes importantes e um clima de mistério e tensão constante.
A produção deixou de mostrar diversos momentos impactantes, principalmente envolvendo Voldemort, e parece ser mais uma 'ponte' entre filmes.
7º lugar: Harry Potter e O Cálice de Fogo - O quarto filme da série não é ruim. Longe disso. É um filme com pontos positivos, como o Torneio Tribuxo, a interação entre escolas e cenas memoráveis como Harry enfrentando o dragão ou o retorno de Voldemort.
No entanto, o filme mescla muita tensão com humor (uma 'pegada' mais adolescente), além de atuações exageradas.
Os filmes de Harry Potter geraram uma quantia em dinheiro impressionante e histórica. Os oito filmes juntos renderam um total US$ 7,7 bilhões, o que seria equivalente a R$ 39 bilhões.
Para ter uma ideia do sucesso e a da influência da história do bruxo de óculos, os últimos quatro livros consecutivamente foram considerados os mais vendidos da história, sendo que o último deles vendeu por volta de 11 milhões de cópias nos Estados Unidos só nas primeiras 24 horas após o lançamento!
6º lugar: Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 - O filme consegue cumprir bem seu papel. A sensação de perigo iminente e de desespero é bem feita e cada vez mais os amantes da saga percebem que a história está perto da sua conclusão.
No entanto, faltam elementos que deixem a obra mais memorável e interessante. Ocupa essa posição mais pela qualidade e pelo carisma de boa parte dos outros filmes.
5º lugar: Harry Potter A Ordem da Fênix - Sim, Dolores Umbridge é uma personagem fundamental neste momento da história, porém a constante presença dela não faz o filme ficar mais agradável.
O ponto positivo deste filme é que Harry se mostra mais maduro e entende que seu papel não é mais ser um estudante, mas alguém que precisa liderar um grupo de jovens bruxos. O embate entre Dumbledore e Voldemort é um dos momentos mais incríveis da saga.
Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Tom Felton e Helena Bonham Carter estão no grupo de atores mais famosos dos filmes de Harry Potter.
Além deles, nome como Gary Oldman, Robert Pattinson e Maggie Smith também brilharam na icônica sequência de filmes
4º lugar: Harry Potter e A Câmara Secreta - Depois do sucesso do primeiro filme, A Câmara Secreta trouxe a certeza para os fãs de que a sequência de filmes iria acontecer e mantendo a ótima qualidade.
A obra consegue gerar suspense no público do começo ao fim, além da introdução de novos elementos e personagens que caracterizam o mundo da magia. Outro ponto interressante é que a uníão do trio Harry/Rony/Hermione fica ainda mais forte nesta parte da história.
3º lugar: Harry Potter e As Relíquias da Morte: Parte 2 - O Top 3 começa com o último filme da saga. É o desfecho de uma história que evoluiu por anos e que alcança um momento épico.
O ar de nostalgia vai ganhando força a cada minuto de passa e as lutas memoráveis, de diversos personagens (até mesmo dos secundários), geram um clima inesquecível.
2º lugar: Harry Potter e A Pedra Filosofal - Se o terceiro melhor filme é o último, o primeiro deles ganhou a medalha de prata. Toda a magia, complexidade e carisma dessa saga tiveram início com a obra 'A Pedra Filosofal'.
Os fãs tiveram o primeiro contato com o personagem Harry Potter, ficaram deslumbrados com a magia de Hogwarts e descobriram que Voldemort é 'Aquele-Que-Não-Deve-Ser-Nomeado'. Um filme cativante e com poucos defeitos.
1º lugar: Harry Potter e O Prisioneiro de Azkaban - Para muitos, este é de longe o melhor filme de toda a saga Harry Potter.
Único dirigido pelo vencedor do Oscar Alfonso Cuarón, aqui temos elementos fundamentais para a história e que são extremamente interessantes. O mistério de Sirius Black, o Mapa do Maroto, o lobisomem e o fantástico voo de Harry no Buckbeak.