Entretenimento Quais são os melhores? Veja ranking dos filmes da saga Harry Potter A saga de filmes de Harry Potter é uma das mais renomadas do cinema, sendo que todos os oito filmes conseguiram destaque nos cinemas e esgotaram bilheterias ao redor do mundo. No entanto, alguns são melhores do que os outros. Confira nosso ranking, do pior para o melhor de todos: Por Flipar

Divulgação