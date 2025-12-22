Cinco chás excelentes para auxiliar na digestão da ceia natalina

O Natal é uma das datas mais aguardadas pelos brasileiros durante o ano, a festa é associada a união, paz, encerramento de ciclos e fartura. Durante a ceia natalina, geralmente regada pelos alimentos tradicionais da festa, é comum cometer alguns excessos, nessas horas, um grande aliado para auxiliar na digestão podem ser os chásPexels
A nutricionista Raíssa Pinheiro, do Hospital Sírio-Líbanês, aponta que alguns chás têm propriedades anti-inflamatórias, relaxantes e digestivas, o que os torna grandes aliados no 'pós comilança'Pexels
Por isso, com a ajuda da nutricionista, o Correio pensou no bem estar de quem gosta de exagerar na ceia natalina e selecionou cinco chás que podem ser úteis no combate aos excessos. Confira:Pixabay
Além de ajudar no relaxamento do músculo intestinal, o chá de hortelã também contribui para a eliminação de gases. É comumente utilizado para aliviar cólicas e sensação de estufamento ou desconforto abdominal após refeições mais pesadasFreepik/Reprodução
O chá de erva-doce é tradicionalmente utilizado para combater problemas digestivos e ação antiespasmódica (relaxam o músculo intestinal). A planta melhora na distensão abdominal e na sensação de gases, se tornando uma aliada após excessos alimentaresFreepik
Conhecido pelo efeito calmante, o chá de camomila também apresenta propriedades anti-inflamatórias no sistema gastrointestinal. Esse tipo de chá contribui para o relaxamento geral do organismo, reduzindo flatulências cólicas e desconfortos intestinaisFreepik
O chá de gengibre auxilia no esvaziamento gástrico, reduz náuseas, sensação de peso no estômago e desconforto após refeições exageradas. Essa planta também favorece a digestão e pode ajudar a evitar refluxo leveFreepik
Comumente utilizado para estimular a função hepática, o chá do boldo auxilia na digestão de gorduras e pode aliviar a sensação de estufamento. No entanto, não é indicado para uso contínuo ou em grandes quantidades, se consumido em excesso, o boldo pode ser tóxico para os rinsPixabay
*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca