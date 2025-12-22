Enrolam a língua: Cidades de difícil pronúncia para os estrangeiros

Os pesquisadores usaram dados do Forvo, um dicionário digital de pronúncias.
Quem tem dúvidas sobre como dizer uma palavra pode recorrer ao Forvo para conhecer a pronúncia correta.
O Rio foi a megalópole (com mais de 100 mil habitantes) que exigiu maior número de cliques por parte dos usuários.
Foram 7 milhões de 'plays'. Muita gente repetia e repetia de novo o clique para verificar certinho como dizer Rio de Janeiro.
Veja agora outras cidades grandes que completam a lista das 10 mais buscadas para verificação de pronúncia.
Dublin - Capital da Irlanda
Londres - Capital da Inglaterra
Edimburgo - Capital da Escócia
Buenos Aires - Capital da Argentina
Melbourne - Cidade na Austrália, a 662 km da capital Camberra
Medellín - Cidade na Colômbia, a 416 km da capital Bogotá
O site Forvo foi lançado em 2011 e pertence à empresa Forvo Media SL, localizada em San Sebastian (foto), na Espanha.
Em 2012, o Forvo foi considerado o maior guia de pronúncias da internet no planeta.
Todas as pronúncias gravadas são feitas por pessoas nativas que falam determinada língua.
Os participantes fazem votação para escolher as melhores pronúncias, que reproduzam de forma mais fiel cada palavra.
As palavras também passam por revisões e podem ser editadas por voluntários do site.
O Forvo.com usa uma tecnologia Adobe Flash para a gravação dos clipes.
Desde 2021, um concorrente do Forvo vem crescendo bastante: O Lingua Libre. Este site permite que pessoas descarreguem livremente as pronúncias.
E você? Tem dúvidas de como pronunciar determinada palavra? passa lá nos sites de pronúncia. Ajudam muito.