Famoso por documentário da Netflix, ‘Golpista do Tinder’ é preso na Geórgia

Um homem conhecido como o “Golpista do Tinder” foi preso na Geórgia após um alerta vermelho ser emitido pela Interpol.

Reprodução/Netflix

Simon Leviev — cujo nome verdadeiro é Shimon Yehuda Hayut — ficou mundialmente famoso após um documentário da Netflix expor seus golpes em aplicativos de relacionamento.

Reprodução

O homem fingia ser o herdeiro de um império de diamantes e enganava mulheres pedindo grandes quantias de dinheiro com falsas emergências.

Reprodução/Netflix

Estima-se que o golpista tenha desviado cerca de US$ 10 milhões de mulheres em vários países.

Reprodução

Em um dos golpes, uma das vítimas chegou a dar mais de US$ 270 mil (cerca de R$ 1,4 milhões) enquanto se relacionava com Simon.

Reprodução/Instagram

Simon tem um histórico criminal extenso. Antes de ser condenado por fraude, roubo e falsificação, ele fugiu de Israel em 2011.

Reprodução/Netflix

De 2015 a 2017, ele cumpriu pena na Finlândia. Em 2019, foi preso na Grécia após ser pego portando um passaporte falso.

Reprodução/Instagram

De uma pena de 15 meses em Israel, ele cumpriu apenas 5 meses e foi liberado em 2020 em razão da pandemia de Covid-19.

Reprodução/Instagram

AliÃ¡s, o tema 'Tinder' virou notÃ­cia recentemente no mundo inteiro, mas dessa vez por outro motivo curioso.

appshunter.io/Unsplash

Na Suíça, uma iniciativa apelidada de “Tinder das montanhas” vem unindo casais por meio de cadernos deixados nos cumes alpinos, onde alpinistas escrevem mensagens pessoais e contatos.

Reprodução/YouTube AFP

O projeto começou com Thibaud Monney, de 29 anos, que em 2019 decidiu registrar seus pensamentos e número de telefone em um caderno no alto de uma montanha.

Reprodução/YouTube AFP

A ideia se espalhou, e hoje existem “cadernos do amor” em vários cumes da Suíça e até em outros países.

Reprodução/YouTube AFP

Um dos casos de sucesso é o de Cathy Rotzetter, de 58 anos. Ela deixou sua mensagem no Wandflue, montanha localizada na fronteira entre os cantões suíços de Friburgo e Berna.

Wikimedia Commons/Maksym Kozlenko

Ela deixou seus dados em um caderno em outubro de 2024 e as anotações foram encontradas por Patrick, que tem a mesma idade de Cathy.

Reprodução/YouTube AFP

Meses depois, os dois formaram um casal. “No caderno, escrevi que gosto de caminhar tranquilamente, mas também de tomar uma bebida depois do esforço”, brincou ela em entrevista à AFP.

Reprodução/YouTube AFP

Os cadernos funcionam como um filtro natural, afinal, apenas quem compartilha o amor pelas montanhas e pela natureza chega até eles.

Reprodução/YouTube AFP

Segundo a 'idealizadora', vários relacionamentos já surgiram dessa forma, mostrando que a iniciativa virou uma alternativa romântica aos aplicativos de encontros.

Divulgação

