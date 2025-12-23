Bandas históricas da década de 1970; veja quais você curte

A banda Kiss não só fez muito sucesso na década de 1970 como impactou diretamente em tendências e na cultura norte-americana do período. Além das músicas empolgantes, as vestimentas e as maquiagens marcantes se tornaram uma marca do grupo musical.
Mesmo quem não é fã de rock provavelmente conhece o Pink Floyd. A banda entrou para a história da música com suas apresentações criativas, letras bem elaboradas e combinações de sons brilhantes.
O Iron Maiden é mais uma banda que fez enorme sucesso nos anos 70 e que manteve o nível de excelência nas décadas seguintes, principalmente nos anos 80. A energia no palco, principalmente do vocalista Bruce Dickinson, é uma das principais marcas do grupo.
É provavelmente a maior banda de rock da década de 1970. Canções como 'Starway to Heaven' e ' Whole Lotta Love' estão na história da música e representam muito bem o sucesso do Led Zeppelin.
Os Ramones surgiram em 1976 e Ã© o grande nome do punk rock americano. Como foram precursores no gÃªnero, suas mÃºsicas influenciaram diretamente diversas bandas que surgiram depois.
O Black Sabbath surgiu em 1968, na cidade inglesa de Birmingham, e pouco tempo depois se tornou o principal símbolo do heavy metal. O destaque da banda fica por conta do famoso vocalista Ozzy Osbourne.
Outro grupo que surgiu no final da década de 1960 e que teve impacto positivo nos anos 70. As habilidades instrumentais dos membros da banda Rush eram um dos motivos para entrar nesse seleto grupo.
'Hotel California', 'New Kid in Town' e ' I Can't Tell You Why' sÃ£o alguns dos principais sucessos da primorosa banda Eagles, formada em 1971.
A banda britÃ¢nica 'The Who' surgiu no ano de 1964 e se tornou um sÃmbolo do rock dos anos 70. O estilo Ãºnico e o dinamismo das apresentaÃ§Ãµes sÃ£o alguns dos motivos do sucesso do grupo ao redor do mundo.
Fechando esse seleto grupo de bandas históricas do rock mundial está o Deep Purple, grupo que é considerado como um dos pioneiros do heavy metal. Eles surgiram em 1968 e ao longo dos anos passaram por diversas mudanças de formação.