Bandas históricas da década de 1970; veja quais você curte

Difícil pensar em Rock and Roll e não pensar na década de 1970, já que diversas das maiores bandas do estilo surgiram ou fizeram sucesso nesse período. Muitas delas, aliás, continuam com uma legião de fãs ao redor do mundo:

A banda Kiss não só fez muito sucesso na década de 1970 como impactou diretamente em tendências e na cultura norte-americana do período. Além das músicas empolgantes, as vestimentas e as maquiagens marcantes se tornaram uma marca do grupo musical.

Mesmo quem não é fã de rock provavelmente conhece o Pink Floyd. A banda entrou para a história da música com suas apresentações criativas, letras bem elaboradas e combinações de sons brilhantes.

O Iron Maiden é mais uma banda que fez enorme sucesso nos anos 70 e que manteve o nível de excelência nas décadas seguintes, principalmente nos anos 80. A energia no palco, principalmente do vocalista Bruce Dickinson, é uma das principais marcas do grupo.

É provavelmente a maior banda de rock da década de 1970. Canções como 'Starway to Heaven' e ' Whole Lotta Love' estão na história da música e representam muito bem o sucesso do Led Zeppelin.

Os Ramones surgiram em 1976 e Ã© o grande nome do punk rock americano. Como foram precursores no gÃªnero, suas mÃºsicas influenciaram diretamente diversas bandas que surgiram depois.

O Black Sabbath surgiu em 1968, na cidade inglesa de Birmingham, e pouco tempo depois se tornou o principal símbolo do heavy metal. O destaque da banda fica por conta do famoso vocalista Ozzy Osbourne.

Outro grupo que surgiu no final da década de 1960 e que teve impacto positivo nos anos 70. As habilidades instrumentais dos membros da banda Rush eram um dos motivos para entrar nesse seleto grupo.

'Hotel California', 'New Kid in Town' e ' I Can't Tell You Why' sÃ£o alguns dos principais sucessos da primorosa banda Eagles, formada em 1971.

A banda britÃ¢nica 'The Who' surgiu no ano de 1964 e se tornou um sÃ­mbolo do rock dos anos 70. O estilo Ãºnico e o dinamismo das apresentaÃ§Ãµes sÃ£o alguns dos motivos do sucesso do grupo ao redor do mundo.

Fechando esse seleto grupo de bandas históricas do rock mundial está o Deep Purple, grupo que é considerado como um dos pioneiros do heavy metal. Eles surgiram em 1968 e ao longo dos anos passaram por diversas mudanças de formação.

