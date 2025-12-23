Desconhecidos e curiosos: peixes que vivem nas profundezas dos oceanos

Esponja-harpa - Ã? uma esponja carnÃ­vora, que tem um sistema de canais e poros que mantÃ©m o fluxo constante de Ã¡gua no corpo para obtenÃ§Ã£o de alimentos e para remoÃ§Ã£o de resÃ­duos. O nome se deve ao seu formato, que parece o instrumento musical de cordas. .