Milagres religiosos que desafiam a Ciência

'Não há cor, porque a pele está mumificada, mas é visível, especialmente na metade do rosto. É possível ver bem. Os médicos especialistas conseguem ver quase claramente o rosto de Teresa”, disse o padre Marco Chiesa, postulador geral da Ordem dos Carmelitas Descalços.
'Sabemos, por estudos semelhantes, que poderemos conhecer dados de grande interesse sobre Teresa e também recomendações para a conservação das relíquias', disse o padre Chiesa.
Santa Teresa de Jesus nasceu em Ávila, na Espanha, em 1515. Mandada para o internato na adolescência, seguiu a vida religiosa e sofreu com uma grave doença, chegando a ser dada como morta. Ela fez uma série de reformas na Espanha, escreveu obras e teve visões.
Com isso, esta galeria traz alguns dos grandes milagres da humanidade. Eles desafiaram a ciência, que jamais conseguiu explicar tais fatos, e despertam a fé e crença religiosa.
O corpo de Santa Bernadete de Lourdes, que faleceu em 1879, continua em exposição na Capela de Santa Bernadete, na França, perfeitamente incorrupto.
A primeira exumação foi feita em 1909 e os médicos que a realizaram ficaram surpresos ao constatar que o corpo não só não exalava odor, como também estava em perfeito estado de conservação.
É o famoso caso de um corpo incorrupto, que apresenta a propriedade, sem que tenham sido utilizados métodos de embalsamamento, de não se decompor após a morte.
O fato é considerado por vários religiosos como miraculoso, e o termo figura em senso comum com tal acepção. O fenômeno da incorruptibilidade pode ocorrer com todo o corpo ou com apenas parte dele. Em alguns casos, os corpos incorruptos emanariam até mesmo um odor agradável.
Em 13 de outubro de 1917, 70 mil pessoas testemunharam o milagre que tinha sido anunciado pelas três crianças a quem Nossa Senhora tinha aparecido. Do céu, surgiu um disco luminoso opaco, que girava em espiral e emitia luzes coloridas. O fenômeno está na lista oficial de milagres reconhecidos pelo Vaticano.
São Januário ou “San Gennaro”, em italiano, é o padroeiro de Nápoles. No século IV, ele foi martirizado e um pouco do seu sangue foi guardado em um relicário. Todo ano, em 19 setembro, o sangue se liquefaz diante de milhares de fiéis.
Vale lembrar que a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe surgiu em 1531, quando o índio Juan Diego disse ter visto a Virgem Maria num campo próximo da Cidade do México. Em seu manto, havia um tecido feito de fibra de cacto e de qualidade bem pobre, no qual a imagem de Maria teria sido “impressa”
Na existência da relíquia mais famosa da História, de Sudário de Turim, não há nenhuma explicação de como a imagem impressa nele foi gerada. É o tecido que teria envolvido o corpo de Jesus no sepulcro, “flutua” ligeiramente acima dele.
Um desses milagres aconteceu com a brasileira Ana Maria Dykes, moradora dos Estados Unidos, em 2007. Na ocasião, ela estava com câncer, e sua irmã lhe recomendou pílulas de Frei Galvão. Ela não tinha como adquiri-las, então acendeu velas virtuais para o santo e, dias depois, o tumor desapareceu.
O milagre, atribuído a Nossa Senhora de Loreto, fez com que a Santa Casa de Loreto, na Itália, voasse da Palestina para Dalmácia, na atual Croácia, e depois para Loreto. Antes, estava em Nazaré, terra sagrada para os católicos.
Em virtude de uma doença, Santa Clara de Assis não conseguiu acompanhar as irmãs do convento na celebração da missa de Natal. Um milagre fez com que conseguisse acompanhar de seu quarto tudo o que acontecia, projetado na parede e com som. No século 20, o Papa Pio XII a nomeou como a Padroeira da Televisão.
Margarida de Antioquia, mais conhecida como Santa Margarida, chamou a atenção do governador Olybrus. Ele impôs um casamento em que ela deveria renunciar ao cristianismo. Contudo, ela não aceitou, foi presa e queimada viva.
Em outro momento, Margarida de Antioquia enfrentou um dragão, que seria o próprio Satã, e conseguiu escapar da morte ao rasgar a pele do animal com seu crucifixo. Mesmo virgem, é considerada a padroeira das gestantes.
Frei Martinho de Porres ajudava pessoas que estavam doentes, dizendo que curava com o auxílio das plantas que cultivava em sua própria horta. Ele conseguia estar em dois lugares ao mesmo tempo, com auxílio de São Cupertino.
São José de Cupertino, segundo a Igreja Católica, teria o dom de voar. Isso aconteceu quando ele entrou em transe religioso e sobrevoou as pessoas em frente ao Papa Urbano VIII. Hoje, é o padroeiro dos pilotos.
Fundador da Ordem de Cister e ideólogo das cruzadas, o abade Bernardo de Claraval estava ajoelhado diante de uma imagem de Virgem Maria e exclamou: Mostre-me que é uma mãe. A imagem respondeu mandando um potente jato de leite e a sabedoria se multiplicou com a nutrição do líquido.
Milagre é considerado um acontecimento sobrenatural e extraordinário que não possui explicação científica, ainda conhecida. Além disso, ele viola as leis naturais que regem os fenômenos ordinários.