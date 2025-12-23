Como Florença vai produzir vinho no telhado do aeroporto

O escritório de arquitetura Rafael Viñoly Architects foi contratado para ser o responsável pela extensa reforma no aeroporto da capital da Toscana, com início em 2024 e previsão para o começo da produção até 2035.
A reforma prevê a criação de um espaço na cobertura do terminal para o cultivo de uvas destinadas à produção de vinho, ocupando uma área de 19 hectares.
Serão 38 fileiras de videiras em vasos de concretos com um enólogo da Toscana à frente da coordenação da produção dos vinhos.
De acordo com o site Food and Wine, o vinho produzido no aeroporto de Florença será envelhecido em caves situadas abaixo do terminal de passageiros.
“Este deve ser um projeto urbanístico, não um exercício de design isolado e divorciado de tudo, mas das exigências técnicas da aviação e da competição por passageiros”, explicou a direção do escritório responsável pelo planejamento na época do lançamento.
Na reforma também estão previstas ações de melhorias na infraestrutura. Entre elas, a construção de uma nova área de embarque e desembarque e extensão e reorientação de uma das pistas.
A presença do vinhedo na parte superior do aeroporto tem ainda finalidade estética, segundo os idealizadores.
A intenção é proporcionar um visual agradável para quem olha sua estrutura a partir do alto de pontos turísticos de Florença.
O aeroporto pode ser visto do Duomo de Florença, por exemplo. A catedral é um dos cartões postais mais famosos do mundo e um dos principais símbolos do turismo na Itália.
O projeto não recebeu apenas elogios. Rowan Moore, colunista do inglês The Guardian, questionou na época do lançamento do projeto o impacto da fumaça de jatos e do depósito de combustíveis nas safras de uvas.
Florença guarda uma rica história e é famosa por seus pontos turísticos ligados à arte renascentista.
Cidade-natal do escritor Dante Alighieri, autor da “Divina Comédia”, Florença guarda obras de artistas do porte de Michelangelo, Sandro Botticelli, Rafael e Leonardo da Vinci, entre outros.
Muitas dessas belezas artísticas podem ser vistas na Galeria degli Uffizi, um dos mais antigos palácios da Itália.
Florenca fica na Toscana, uma das regiões mais visitadas da europa, reconhecida também pela beleza de seus cenários naturais.
As estradas que ligam as cidades da Toscana oferecem paisagem arrebatadora, com colinas verdejantes e vinhedos que já serviram de fotografia para filmes românticos.
Pisa, com sua famosa torre inclinada, é outro grande destaque que atrai turistas o ano inteiro. Ao lado da torre, fica a bela catedral da cidade.
A Toscana tem 8 patrimônios da humanidade pela Unesco: os centros históricos das cidades de Florença, San Gimignano, Siena e Pienza; Praça dos Milagres em Pisa; Vale d'Orcia; Vilas e Jardins dos Médici; e Montecatini Terme.