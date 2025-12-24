José Loreto estreia no musical “Ópera do malandro” e vive Chorão no cinema

Antes da estreia oficial, Loreto e o elenco apresentaram um pocket show gratuito com músicas do espetáculo em uma casa de eventos na Lagoa, no Rio de Janeiro. Além dele, o musical reúne Carol Costa, Totia Meireles, Ernani Moraes, Amaury Lorenzo, Andrezza Massei e Valéria Barcelos.
O ator afirma que a preparação exige dedicação integral. Os ensaios ocorrem de segunda a sábado, das 9h às 16h, seguidos por aulas de canto e dança. Segundo Loreto, trata-se do maior espetáculo de que já participou em sua carreira.
Paralelamente ao teatro, José Loreto concluiu as filmagens do longa-metragem sobre a vida de Chorão, líder da banda Charlie Brown Jr., com lançamento previsto para 2026. O ator relata um processo de trabalho intenso e imersivo, que se estendeu inclusive fora do set.
Sobre a recepção do filme, Loreto afirma que a produção aborda aspectos pouco conhecidos da trajetória de Chorão e busca retratar características marcantes de sua personalidade. No longa, ele contracena com Fernanda Marques, que interpreta Graziela Gonçalves, viúva do músico.
Embora tenha ampliado sua atuação no cinema e no teatro, José Loreto construiu grande parte de sua carreira na televisão, com papéis em novelas de destaque da TV Globo. Saiba mais, a seguir, sobre a trajetória do ator.
José Loreto Sampaio nasceu em 27 de junho de 1984, no Rio de Janeiro. É filho de Luiz Fernando Loreto e Ângela Sampaio. Estudou artes cênicas no Rio de Janeiro, com formação voltada para teatro e televisão, e iniciou a carreira após participar de oficinas e testes promovidos por emissoras.
Seu primeiro trabalho na televisão foi em 'Malhação', exibida em 2005, na qual interpretou o personagem Marcão.
Em 2012, integrou o elenco da novela 'Avenida Brasil', uma das produções de maior repercussão da televisão brasileira nas últimas décadas. Na trama escrita por João Emanuel Carneiro, interpretou Darkson.
No ano seguinte, atuou em 'Flor do Caribe', novela exibida no horário das 18h, ambientada no litoral nordestino, na qual viveu Candinho.
Em 2014, interpretou Pedro, antagonista da novela das 19h 'Boogie Oogie', um jovem militar de comportamento agressivo, apaixonado por Sandra, personagem de Isis Valverde, com quem vive um romance até perdê-la para o irmão Alex.
José Loreto também participou de outras produções televisivas, como 'Haja Coração', 'Mister Brau', 'Vai na Fé', 'No Rancho Fundo' e 'Dona de Mim'.
Com a vida amorosa frequentemente estampada nas páginas de fofoca, o ator assumiu relacionamento com a atriz Débora Nascimento em 2012. O casal se casou em 19 de maio de 2015, em Abu Dhabi, e teve uma filha, Bella, nascida em 14 de abril de 2018. A separação foi confirmada em janeiro de 2019, após rumores de traição negados por sua assessoria.
Entre agosto de 2022 e janeiro de 2023, José Loreto namorou Rafa Kalimann. Em 22 de dezembro de 2025, foi fotografado beijando a atriz Fernanda Marques, com quem contracenou no filme 'Chorão'.