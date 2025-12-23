Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (23/12), quatro loterias: os concursos 3570 da Lotofácil; o 6910 da Quina; o 2335 da Timemania e o 1156 do Dia de Sorte.
Timemania: R$ 72 milhões; Quina: R$ 9,9 milhões; Lotofácil: R$ 7 milhões; Dia de Sorte: R$ 2,5 milhões.
A Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24.
A Quina teve os seguintes números sorteados: 02 - 18 - 20 - 49 - 68.
A Timemania apresentou o seguinte resultado: 05 - 26 - 44 - 48 - 63 - 69 - 75. O time do coração é o 73 — Sport/PE.
O Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 07 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25 - 31. O mês da sorte é 09 — Setembro.