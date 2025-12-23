LOTERIAS

Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução/CAIXA

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (23/12), quatro loterias: os concursos 3570 da Lotofácil; o 6910 da Quina; o 2335 da Timemania e o 1156 do Dia de Sorte.

Divulgação/Loterias Caixa

Prêmios

Timemania: R$ 72 milhões; Quina: R$ 9,9 milhões; Lotofácil: R$ 7 milhões; Dia de Sorte: R$ 2,5 milhões.

Reprodução/Unsplash

Lotofácil

A Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24.

Reprodução/Loterias Caixa

Quina

A Quina teve os seguintes números sorteados: 02 - 18 - 20 - 49 - 68.

Reprodução/Loterias Caixa

Timemania

A Timemania apresentou o seguinte resultado: 05 - 26 - 44 - 48 - 63 - 69 - 75. O time do coração é o 73 — Sport/PE.

Reprodução/Loterias Caixa

Dia de Sorte

O Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 07 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25 - 31. O mês da sorte é 09 — Setembro.

Reprodução/Loterias Caixa

