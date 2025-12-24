Chipre: conheça os encantos da Terra de Afrodite e o que fazer na ilha

Embora a independência tenha ocorrido em agosto, o feriado nacional é observado em 1º de outubro, data em que o país celebra a sua liberdade do domínio britânico. O grito de liberdade veio em 1960, com garantia dos Acordos de Londres e Zurique. Mas conflitos entre gregos e turcos levaram à divisão da ilha.
Localizado entre Europa, Ásia e África, Chipre é a terceira maior ilha do Mediterrâneo. Dividido entre comunidades gregas e turcas, tem como capital Nicósia, também separada por uma zona neutra da ONU. Com clima mediterrâneo e rica história, é um destino único.
Saiba, então, um pouco mais da história e das atrações deste incrível país conhecido como a 'Ilha de Afrodite' devido à sua associação mitológica com a deusa grega do amor e da beleza.
Tem quase 1,5 milhão de habitantes e uma extensão territorial de 9.250 km, o que o torna um dos menores países em área do mundo. Montanhoso e com localização costeira bastante distinta e interessante, é banhado pelas águas do Mar Mediterrâneo, estando localizado entre a costa sul turca e o norte egípcio.
Sua história é uma das mais antigas e complexas do Mediterrâneo, remontando a cerca de 10.000 a.C., com ocupação humana desde o período Neolítico, quando os primeiros habitantes viviam em abrigos simples, praticavam agricultura, pecuária e pesca, além do uso de ferramentas de pedra e cerâmica rudimentar.
Habitado há mais de 9 mil anos, tem vestígios de civilizações antigas, incluindo gregos, romanos e bizantinos. A cultura cipriota reflete essa diversidade, com influências cristãs ortodoxas e islâmicas.
O Chipre foi conquistado por Alexandre, o Grande, em 333 a.C. Após a sua morte e a consequente divisão de seu império depois de guerras entre seus sucessores, a ilha tornou-se parte do Império Helenístico. Em 58 a.C., passou a integrar o Império Romano.
A ilha é vastamente conhecida por suas tradições milenares, incluindo a culinária, música e dança. Além disso, atrai interesse por sua rica história, cultura, praias e importância no comércio de cobre no passado.
Assim, Chipre foi um importante centro de comércio de cobre na antiguidade. E seu nome, de acordo com a história, está ligado ao termo latino para cobre, 'aes Cyprium', posteriormente abreviado para 'Cuprum'.
Chipre encanta com uma variedade de paisagens, desde praias paradisíacas no litoral até montanhas, paisagens costeiras, sítios arqueológicos e vilarejos pitorescos. Passa por cidades históricas, reservas ecológicas e, é claro, locais cheios de lendas.
Destinos como Pafos, Agia Napa e Larnaca oferecem experiências únicas, desde mergulho com tartarugas e esportes aquáticos até caminhadas por paisagens históricas.
Chipre tem alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e economia fortemente voltada para serviços e turismo a fim de atender com qualidade visitantes de todo o mundo.
A moeda é o euro, os idiomas oficiais são grego e turco, e o país faz parte da União de Desenvolvimento Europeia. A vida moderna convive, desse modo, com tradições milenares.
Praia de Afrodite (Petra tou Romiou): segundo a lenda, foi onde a deusa Afrodite nasceu. A praia tem pedras brancas e águas azul-turquesa, ideal para relaxar ou fazer snorkel.
Konnos Bay: cercada por floresta de pinheiros, com águas calmas e quentes, perfeita para famílias e esportes aquáticos.
Lara Beach: praia selvagem e protegida, onde tartarugas marinhas constroem seus ninhos. Ideal para quem busca tranquilidade e contato com a natureza.
Golden Beach: localizada no norte da ilha, com dunas, vegetação nativa e presença de burros selvagens. É uma área de conservação ambiental.
Governor’s Beach: impressiona pela areia negra contrastando com pedras brancas de gesso, criando um visual único.
Parque Nacional da Península de Akamas: abriga florestas de coníferas, praias isoladas, trilhas e o famoso Desfiladeiro de Avakas, com paredões de até 30 metros de altura.
Banho de Afrodite: uma gruta cercada por vegetação, com uma nascente de água fria e cristalina. Dizem que quem se banha ali ganha beleza e saúde.
Montanhas Troodos: região montanhosa com trilhas, cachoeiras e vilarejos tradicionais. Ideal para caminhadas e observação da natureza.
Mas a ilha também atrai aqueles que querem experimentar da sua gastronomia. O local, aliás, reúne uma deliciosa fusão das culinárias grega, turca e da Ásia, marcada por sabores intensos, ingredientes frescos e tradições milenares.
As bebidas típicas, por sua vez, são o café cipriota (forte e encorpado, servido com ou sem açúcar), vinho Commandaria (um dos mais antigos do mundo), cervejas locais, além do Ouzo e do Raki (bebidas alcoólicas com sabor de anis).