30 anos de ‘Malhação’: juventude e temas sociais na memória do público

A temporada de 1995 de Malhação estreou na TV Globo em abril daquele ano e marcou a memória de muitos telespectadores. A trama trouxe personagens carismáticos como Mocotó, Héricles, Luiza, July, Bella, Romão e Dado, entre outros.
A abertura da primeira e histórica temporada de Malhação foi direcionada ao hitmaker Lulu Santos. A música 'Assim caminha a humanidade' embalou os telespectadores no fim das tardes de 1995.
Foi escrita por AndrÃ©a Maltarolli e Emanoel Jacobina com a colaboraÃ§Ã£o de Charles Peixoto, MÃ¡rcia Prates e PatrÃcia Moretzsohn, e teve a supervisÃ£o de Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares. A direÃ§Ã£o ficou por conta de Leandro Neri e FlÃ¡vio Colatrello Jr. com direÃ§Ã£o-geral de Roberto Talma.
Danton Mello (Héricles) - O primeiro protagonista veio do interior para trabalhar na academia Malhação e conquistou o Brasil por seu jeito simples e matuto. O ator segue na ativa e, atualmente na Globo, vive Raimundo da novela 'Garota do Momento'.
Juliana Martins (Isabella) - A atriz viveu uma personagem doce e inteligente, namorada de Romão (Luigi Baricelli) que se encanta pelo jeito de Héricles (Danton Mello). Atualmente, ela segue na carreira, tem se dedicado ao teatro e está com a peça 'Eu te Amo' em cartaz.
Luigi Baricelli (Romão) - O ator interpretava o antagonista da história, um arrogante e 'briguento' campeão de jiu-jitsu, namorado de Isabella. Afastado das telinhas desde 2011, o artista mora nos EUA com a família, é coach, triatleta e comandou sorteios da 'Mega da Virada'.
André Marques (Mocotó) - Um dos personagens mais marcantes da história do programa. Frequentava a academia para paquerar as meninas, com tiradas engraçadas e um tanto machistas.
Além da carreira de ator, André Marques também se dedicou como apresentador. Na TV Globo, comandou o Vídeo Show, The Voice Brasil, É De Casa e o No Limite. Atualmente, está longe da TV desde 2022, quando deixou a emissora.
Sílvia Pfeifer (Paula Pratta) - A consagrada atriz interpretou a dona da academia 'Malhação', mãe de Luíza (Fernanda Rodrigues) e Fabinho (Bruno de Luca). Retornou à emissora em 2025 e tem feito uma participação na novela 'Dona de mim'
Fernanda Rodrigues (Luiza) - Filha de Paula Pratta, dona da academia Malhação e irmã mais velha de Fabinho na trama, a atriz já era experiente na profissão. Ela já havia atuado em 'Vamp'. 'Deus nos Acuda' e 'A Viagem'.
Embalada pela canção 'Malandragem', de Cássia Eller, Luiza é uma aluna de judô apaixonada pelo professor Dado e vive as fases de descobertas de toda adolescente. No momento, a artista segue na TV, como atriz e apresentadora e seu último papel foi em 'Fuzuê' (2023).
Cláudio Heinrich (Dado) - Professor de judô da academia, desperta o interesse das meninas, sobretudo da jovem Luiza, filha de Paula Pratta, dona da 'Malhação'.
O ator, ao longo da carreira, teve papéis marcantes na TV, como o Tatuapu de 'Uga Uga' (Globo) e o Danilinho de 'Os Mutantes' (Record). Em 2023, chamou atenção ao ser um dos participantes do reality 'No Limite'.
Bruno de Luca (Fabinho) - Filho de Paula Pratta (Sílvia Pfeifer), dona da academia, e irmão de Luísa (Fernanda Rodrigues), vivia os conflitos da transição da infância para adolescência. Também sentia a ausência do pai, que vivia na Espanha, após separação.
Seguiu como ator, assim como apresentador, repórter e empresário. Em 2023, anunciou uma pausa na carreira após o acidente que o amigo Kayky Brito sofreu, no Rio de Janeiro.
Carolina Dieckmann (Juli) - Irmã mais nova do professor de judô Dado, foi a primeira vilã da história da novela. Dissimulada, plantava intrigas e fofocas para conseguir o que queria e vivia a adolescência na busca pelo amor perfeito.
A atriz tem uma vasta e consolidada carreira na TV Globo, com destaque para sua eterna Camila, de 'Laços de Família', e a cena do corte de cabelo por causa da leucemia. Atualmente, está no remake de 'Vale Tudo', como Leila Catanhede.
Daniela Pessoa (Magali) - Espevitada e amante das famosas festinhas, a personagem era carismática, com ótimas e hilárias tiradas. Distante das telinhas, a atriz, atualmente, trabalha como advogada.
Ana Paula Tabalipa (Tainá) - A jovem vivia um confuso romance com Léo (Pablo Uranga) e conflitos da adolescência antes do possível e sonhado casamento. Ela seguiu na TV por um tempo e enveredou para as novelas bíblicas da Record.
Pablo Uranga (Léo) - Na trama, vivia um relacionamento conturbado com a jovem Tainá. Na carreira, se dedicou mais aos bastidores, como diretor e roteirista. Em 2023, aos 52 anos, se formou em história e é autor do livro 'Conflitos no Oriente Médio'.
Dill Costa (Candelária) - Faxineira da Malhação, é mãe de Bróduei Washington, que trabalha na cantina, e defende seu filho com unhas e dentes. Atualmente, a atriz é casada com um americano e vive há 17 anos em Chicago, onde dá aula de dança e trabalha como cantora de jazz.
Fabiano Miranda (Bróduei Washington) - Jovem, inteligente, amigo de Fabinho e filho de Candelária, sofre com preconceito social e racial de visitantes, mas é querido pelos integrantes da 'Malhação'. No momento, vive em Portugal trabalhando com tecnologia da informação (TI).
John Herbert (Nabuco) - Militar reformado e amigo da família de Paula Pratta, dona da academia, se encanta por Olga Pratta, vivida por Nair Bello. Na trama, tornou-se uma espécie de conselheiro. O consagrado ator sofria de enfisema pulmonar e morreu em 2011, aos 81 anos.
Nair Bello (Olga Pratta) - Na trama, era mãe de Paula Pratta, dona da academia 'Malhação' e avó de Fabinho e Luíza. A atriz se consagrou com personagens de comédia e morreu em 17 de abril de 2007, na capital paulista, por falência de múltiplos órgãos.