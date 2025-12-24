Galeria Diversão que ensina: os benefícios das bolhas de sabão para as crianças Presente em festas infantis e juninas, as bolhas de sabão fazem a alegria da criançada pelo Brasil e também já foram objeto de estudo científico. Uma brincadeira que ajuda a estimular a coordenação motora, respiração e o desenvolvimento da linguagem. Por Flipar

Pixabay