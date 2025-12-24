Casbás: cidadelas fortificadas guardam memórias milenares

Visitar um casbÃ¡ Ã© mais do que turismo: Ã© um encontro com a alma do Norte da Ãfrica. Essas cidadelas guardam histÃ³rias, saberes e emoÃ§Ãµes que transcendem geraÃ§Ãµes. Ao partir, o viajante leva consigo mais do que fotos â?? leva inspiraÃ§Ã£o e respeito. Os casbÃ¡s continuam de pÃ©, como guardiÃµes silenciosos de um legado eterno.